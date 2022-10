I primi 15 giorni di ottobre sono molto forti anche su Xbox Game Pass

ieri parlando con te Dei tre fantastici giochi in arrivo su Xbox Game Pass ad ottobre, abbiamo passato le ultime settimane del mese, ma vi diciamo già che il primo 15 giorni da ottobre Arrivano anche carichi di stadi. Quello che arriva alla fine del mese è brutale, ma non dobbiamo sminuire il resto dei giochi che ho confermato al lancio su Xbox Game Pass da non perdere.

L’ultimo trimestre dell’anno per Xbox Game Pass sarà particolarmente buono, nel complesso il 2022 è stato piuttosto forte, forse ci mancava solo una versione Tripla A in più da parte di Microsoft, ma beh, a meno che non arrivi nel 2022, lo faranno in massa nel 2023, pazienza.

Le prime settimane di ottobre su Xbox Game Pass

Ladri – 3 ottobre

Dinastia medievale – 6 ottobre

Isola di Al Marjan – 11 ottobre

Male – 11 ottobre

Disprezzo – 14 ottobre

Dyson Sphere – PC Game Pass – 14 ottobre

Poi dopo le prime due settimane abbiamo altre partite fantastiche da servire e partite come:

A Plague Tale: Messa – 18 ottobre

Norco – 20 ottobre

Persona 5 Royal – 21 ottobre

Signalis – 27 ottobre

Gunfire Reborn – 27 ottobre

Insomma, chiunque voglia giocare non ha scuse nel mese di ottobre, tutto questo in più tutto quello che abbiamo già nel servizio ci regala centinaia di ore di gioco, quindi se non ti sei ancora iscritto puoi farlo subito e Preparati per questo mese meraviglioso Ottobre su Xbox Game Pass.