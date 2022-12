I primi dettagli del Samsung Galaxy S23 Ultra sono trapelati grazie alle autorità cinesi

Il Samsung Galaxy S23 Ultra mira ad essere davvero potente

Rinuncerà anche ai suoi processori di produzione

Due telefoni della serie Galaxy S23 hanno rilasciato i loro documenti di imballaggio alle autorità cinesi, il che ha causato un incidente Filtra l’intera scheda tecnica di quello che potrebbe essere il Samsung Galaxy S23 Ultra.

Il dispositivo misura 163,4 x 78,1 x 8,8 mm e pesa circa 233 grammi. Come previsto, ha le stesse dimensioni dell’S22 Ultra, quindi tutto indica che verrà installato uno schermo da 6,8 pollici con una risoluzione di 2K. anche, La batteria è identificata come 4.855 mAh. Avrà uno Snapdragon 8 Gen 2, per questo Infine è stato confermato che abbandonerà i suoi processori di produzione.

Inoltre, verrà fornito con 8 o 12 GB di RAM e fino a 1 TB di spazio di archiviazione. Il che rende tutto davvero interessante.

Per quanto riguarda la tua fotocamera, avrà un sensore da 200 MP con zoom ottico fino a 3x e un teleobiettivo con zoom ottico 10x. Non si sa molto delle telecamere, ma si ritiene che sia possibile Registrazione 8K. Un numero impressionante e indica che il Samsung Galaxy S23 Ultra sarà una bestia impressionante.