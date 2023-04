I primi due album dei Judas Priest hanno un nuovo proprietario: scopri chi ora ne gestisce i diritti – AGGIORNATO

Come accennato Blabbermouth.netE Reach Music Publishing acquisisce i diritti dei primi due album dei Judas Priest, “Rocka Rolla” e “Sad Wings Of Destiny”precedentemente di proprietà di Divertimenti norvegesi.

“Rocka Rolla” e “Sad Wings Of Destiny” sono i primi due album dei Judas Priest pubblicati dalla Gull Records rispettivamente nel 1974 e nel 1976. Sono anche considerati opere chiave nello sviluppo del suono heavy metal come genere. Inoltre, sono stati i due atti con cui gli inglesi hanno iniziato la loro leggendaria carriera e hanno canzoni come “Victim of Changes”, “The Ripper” o che dà il titolo al primo album, “Roca Rolla”.

I Judas Priest finirebbero per firmare con lui Record della CBS – ora parte di Sony – per pubblicare il suo terzo lavoro, il leggendario “Sin After Sin” del 1977, ma i diritti di questi primi lavori sono rimasti con Gull per quasi 50 anni e fino alla loro recente vendita.

Nel 2021, Reach Music ha annunciato l’acquisizione del 50% dei diritti d’autore e dei diritti sulla gestione mondiale del catalogo di canzoni di Glen Tipton, a partire dalle canzoni pubblicate nel 1977. Ciò include inni storici in lingua inglese come “Infrangere la legge”, “Live After Midnight” e “Hai qualcos’altro in arrivo”. L’attuale acquisizione consentirà, in questo modo, che l’indice di Judas Priest sia nelle mani dello stesso funzionario e non diviso.

Oltre a Glenn Tipton, con l’acquisizione dei primi due album dei Judas Priest, Reach raggiunse accordi con altri membri della band inglese di quel periodo – Rob Halford, Ian Hill e KK Downing – dal momento che Reach gestirà le tracce che hanno co-scritto su quei due album.

