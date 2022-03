I primi giochi con Gold of March sono ora disponibili

In primo luogo hanno abbandonatoE, poche ore dopo, Microsoft ha confermato che l’elenco dei giochi che siamo riusciti a identificare è corretto. E così la lista dei March Gold Games ultimamente è diventata realtà e niente. La verità è che sono fantastici questo mese, almeno per i primi due mesi.

La verità è che abbiamo Sacred 2, un gioco per cui ho quasi passato dei momenti difficili Diventa compatibile con le versioni precedenti. Non sono riuscito a farlo funzionare su Xbox 360, ma Grazie alla magia della compatibilità con le versioni precedenti Questo non è stato un problema alla fine. L’altro gioco è The Flame in the Flood, che ha vinto numerosi premi e riconoscimenti.

Giochi di marzo con oro disponibile

La verità è che questi primi due giochi sono già disponibili per Xbox One e Xbox Series, devi solo andare sulla console e cercarli per scaricarli, poiché al momento non compaiono nella dashboard per pubblicizzarli. Disponibilità. Potrebbe apparire entro poche ore.

Nel caso ti fossi perso un po’, arrotondiamo i giochi in oro per marzo. Ecco l’elenco e le date di rilascio sulle console Microsoft: