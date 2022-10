I primi personaggi commerciali del film di Super Mario stanno iniziando a trapelare

Il Film di Super Mario Segnerà il prima e il dopo nella storia dell’idraulico Nintendo. “Film di Super MarioApre nei cinema spagnoli Il 31 marzo 2023Il film di Super Mario significa nuove immagini per Mario, Luigi, Peach, Donkey Kong, Bowser e il resto dei personaggi del Regno dei Funghi.

Ancora nessuna foto, ma Amazon ha fatto trapelare file per un sacco di numeri da Film di Super Mario. I chip sono già stati eliminati, ma provengono da Mario, Luigi, Todd e Bowser.

in particolare da Jax Pacificoun marchio che ha già lavorato con le licenze Nintendo in precedenza con numeri dettagliati di Mario (anche da La mia voce) o anche a Go kart per bambini.

video Mario + Rapids Sparks of Hope: Trailer Story

Super Mario avrà personaggi di Jax Pacific e non vediamo l’ora di vederli

Nintendo tutto Scopri gli elenchi di Amazon Canada per questi quattro numeri, senza data di uscita (invece, con Date di rilascio del segnapostoSarà rilasciato il 1 ottobre 2022), ha detto.

Questi numeri di Mario, Luigi e Toad arriveranno 12 punti di articolazione Pacchetto nascosto, supporto per pellicola e collettore.

insieme a “Premium” è pieno di dettagliI personaggi di Pacific Jakks sono un punto intermedio tra oggetti da collezione e giocattoli, poiché le precedenti linee di questo marchio di prodotti Nintendo sono vendute nei negozi di giocattoli, sebbene Questi numeri sembrano più grandi.

Le figure di Mario, Luigi e Todd avranno una dimensione approssimativa di 16,5 cm, mentre le figure di Bowser raggiungeranno 22 cm Sarà più pesante ovviamente. A proposito, questo numero ha una data di uscita del 26 febbraio 2023, il che ha più senso …

Il trailer di Super Mario di giovedì

est Giovedì 6 ottobre Il primo trailer di Super Mario Bros. sarà rilasciato al New York Comic Con. La tua campagna di marketing calda e Ora puoi seguirli su Twitter…

Non so se sentiremo Chris Pratt Doppiato da Mario, ma siamo sicuri che daremo un’occhiata più da vicino al design delle versioni “illuminanti” di Mario e dei suoi amici, che Dovresti stare lontano dai videogiochiPerché la sua prossima partita (con i Rapids) è per lei Animazione di altissima qualità. Sembrerà così Remake di Unreal Engine 5 per Super Mario Bros.?

Questo sarà il primo grande pezzo della strategia di scommesse di Nintendo “Contenuti visivi”. Se avesse avuto successo (Miyamoto era molto in prima linea nella produzione), sarebbero seguiti dei sequel e si parlava già della serie di Donkey Kong…