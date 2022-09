I problemi di infortunio di Wonder Franco continuano

Per la seconda volta, Dominican Shortstop ha dovuto interrompere la sua apparizione in riabilitazione nelle leghe minori a causa di un dolore alla mano destra.

La passeggiata di Franco L’allenatore Kevin Cash ha detto lunedì che ha dovuto lasciare la sua ultima partita di riabilitazione a causa di un dolore alla mano destra.

Lo shortstop dominicano era fuori servizio dallo scorso luglio e ha subito un intervento chirurgico per riparare una ferita all’osso hamato (uncino) alla mano.

Questa è la seconda volta che Wonder ha dovuto lasciare un’uscita di riabilitazione a causa del suo disturbo, dallo scorso agosto ha dovuto lasciare un match dopo due racchette a causa di un fastidio alla mano. Il Tampa Bay Times riporta che i Rays hanno scelto di sospendere l’apparizione di Franco dopo cinque giorni.

Il dolore al polso di Wonder Franco continuava. Tony Gutierrez – AFP.

Già dalla scorsa settimana si sapeva che il corto giocherà nelle minori con l’obiettivo di poter tornare in nazionale maggiore, ma tutto indica che questo potrebbe subire ritardi.

Tuttavia, la buona notizia per i Rays, secondo Manager Cash, è che i dominicani non avranno una radiografia e che la squadra aspetterà solo di vedere come si sentirà Franco per determinare le sue condizioni nella partita di mercoledì con la Triple A. ruolo importante.

Wander Franco era andato 4-2 in cinque partite domenica e il piano originale della squadra era di lasciare i Durham Bulls il 10 settembre, quindi quello che è successo potrebbe aver alterato il programma proposto.

Wonder Franco ha lasciato la partita di riabilitazione di ieri a causa di un fastidio alla mano destra. Questa è la seconda battuta d’arresto nella sua riabilitazione e sembra che non vedremo Franco quest’anno#MLBxESPN pic.twitter.com/W7HgIeGOfQ – ESPN.com.do🇩🇴 (ESPN_DO) 6 settembre 2022

Gli infortuni hanno limitato la stagione 2022 di Franco. Shortstop ha ottenuto solo 58 hit con una media di 0,260 con una percentuale in base (OBP) di 0,308 e un rallentamento (SLG) di 0,396, il che è positivo per un OPS di . 704.

Ha segnato cinque ostacoli in casa e ha condotto in 23 tiri, segnando 34 volte, numeri lontani da quelli che ha mostrato l’anno scorso.

I Tampa Bay Rays hanno un record di 75 vittorie e 58 sconfitte e sono cinque partite dietro i New York Yankees per il pennant della Eastern American League.