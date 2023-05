I processori cinesi Powerstar P3 sono stati rinominati Intel Core di decima generazione

La cinese Powerstar ha annunciato all’inizio del mese alcuni processori x86 “PowerLeader P3” che promettevano prestazioni molto più elevate rispetto a qualsiasi altra CPU cinese sul mercato, tuttavia, sembra che ci sia un gatto in trappola e Non sono altro che processori Intel Core di decima generazione di fascia bassa fingere di essere le loro patatine, cosa che già sospettava data la loro somiglianza fisica.

IL Informazione È apparso dopo che i risultati delle prestazioni e le specifiche nel database sono trapelati GeekBench su alcuni modelli PowerStar PowerLeader P3, in particolare il PowerStar PowerLeader P3-01105E lo sono davvero Processore Intel Core i3-10105 Famoso.

Pertanto, le sue specifiche sono quelle di un processore con 4 core, 8 thread e una frequenza base di 3,7 GHz aumentata a 4,4 GHz con Boost. E la cache L3 da 6 MB e il TDP da 65 W, insieme a prestazioni simili, danno un altro indizio che sono lo stesso processore. Come se ciò non bastasse, l’elenco delle specifiche del Polestar P3-01105 indica che utilizza il socket LGA 1200 e che il suo nome in codice è “Comet Lake”, lo stesso nome in codice dei processori Intel Core di decima generazione.

A meno che Intel non riesca a fermare questa strategia ingannevole, il “PowerStar” PowerLeader P3 sarà venduto per sistemi preassemblati nel mercato cinese.

