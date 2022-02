I progetti di giardinaggio nelle comunità bisognose ricevono 26 milioni di dollari – NBC Los Angeles

Più di 26 milioni di dollari in Action A sono stati assegnati a progetti di sviluppo di parchi nella contea di Los Angeles, hanno affermato mercoledì i funzionari.

Il denaro assegnato mercoledì è il primo di tre programmi di sovvenzione competitivi attraverso la scala Safe and Clean Neighborhood Parks and Beaches approvata dagli elettori della contea di Los Angeles nel 2016.

“Sono molto entusiasta e orgoglioso di annunciare questo fondo tanto atteso per progetti che forniranno gli investimenti tanto necessari in parchi e aree ricreative che amplieranno l’accesso agli spazi verdi per le nostre comunità tanto necessarie”, ha affermato il presidente del consiglio di Supervisori. Contea di Los Angeles, Holly Mitchell.

Il finanziamento è stato assegnato a 30 progetti selezionati da 42 domande da un comitato di valutazione di nove membri.

Più di 9 milioni di dollari finanzieranno 11 paesaggi, spiagge locali, conservazione dell’acqua e progetti di sensibilizzazione che promuovono e proteggono gli spazi aperti, i bacini idrografici e le risorse idriche.

Più di 11 milioni di dollari finanzieranno 13 strutture di intrattenimento regionali, percorsi a uso misto e progetti di accessibilità.

Circa 6 milioni di dollari finanzieranno progetti prioritari di acquisizione di parchi per acquisizioni urgenti in aree ad alto o molto elevato bisogno di parchi, così come sentieri e collegamenti di accesso, corridoi della fauna selvatica e habitat critici.

“La sovvenzione di 26 milioni di dollari alla misura A annunciata oggi è finanziata con i dollari dei contribuenti per sviluppare, migliorare e fornire un accesso più ampio a parchi, percorsi e progetti di spazi aperti, oltre a rilanciare l’economia locale attraverso la creazione di posti di lavoro”, ha affermato Norma Edith Garcia Gonzalez, Direttore del Dipartimento dei parchi e delle attività ricreative della contea di Los Angeles, dei parchi provinciali della contea di Los Angeles e dell’Open Space District.

“L’implementazione di questi parchi, percorsi e spazi aperti in tutta la contea di Los Angeles migliorerà sicuramente il benessere della comunità e fornirà comfort e gioia ai bambini e alle famiglie negli anni a venire”.

L’azione A ha stanziato 245 milioni di dollari in fondi alle agenzie di sviluppo di città e parchi per creare nuovi spazi per parchi e migliorare i parchi e le strutture esistenti. Questa misura mira anche a migliorare i diritti di proprietà nei parchi, con il 30% dei fondi destinati a progetti in aree di studio con bisogni elevati e altissimi.

“L’assegnazione di questa sovvenzione competitiva servirà a innumerevoli residenti in tutta la contea di Los Angeles, che presto vedranno miglioramenti del terreno nei nostri parchi e nei luoghi in cui i residenti ricreano, esplorano e trovano conforto all’aria aperta, aiutando ad affrontare la disuguaglianza nei parchi, ” ha detto. Supervisore Hilda Solis.