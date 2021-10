I proiettori Panasonic consentiranno una fantastica esperienza aziendale in modo coinvolgente

I proiettori Panasonic hanno permesso di visualizzare alcune delle migliori opere d’arte di eminenti impressionisti con risoluzione 4K, colori straordinari e dettagli eccezionali, in una mostra coinvolgente intitolata: Van Gogh, Monet e Renoir, al Forum di Karlin Praga nella Repubblica Ceca.

Con un totale di 28 proiettori Panasonic

Questi capolavori occupano quattro alte pareti intorno alla stanza. Due blocchi giganti in mezzo allo spazio e persino il terreno sotto i piedi dei visitatori. Tutto questo è stato integrato dalla musica dell’epoca.

Questo progetto è piuttosto impegnativo in termini di implementazione in quanto richiede la progettazione di una soluzione conveniente. È flessibile e occupa un’area di oltre 2000 m2 e questo offre inoltre ai visitatori un’esperienza indimenticabile. AV Media Events ha scelto i proiettori Panasonic per la loro forte luminosità e l’eccellente risoluzione. Per ottenere le dimensioni impressionanti e i contenuti dettagliati richiesti per il progetto, la soluzione tecnica sincronizza le immagini da diversi dispositivi di visualizzazione. Le sue risoluzioni vanno da WUXGA a 4K+ e la luminosità varia da 10.000 a 30.000 lumen.

Jan Kupenik, CEO di AV Media Events commenta:

“Abbiamo scelto i proiettori DLP a 3 chip di Panasonic perché volevamo ottenere la migliore riproduzione dei colori in modo che il lavoro degli artisti sembrasse prendere vita. Questi modelli ad alta luminosità offrono anche la migliore fusione e uniformità su schermi di grandi dimensioni, una gamma di obiettivi straordinaria , con una varietà di lenti per mobili da pavimento, ci consente di creare una vista senza ombre dal pavimento al soffitto.

Serge Grimaud, produttore di eventi, spiega: “Grazie alla straordinaria attrezzatura Panasonic che abbiamo utilizzato. Molto silenzioso e non emette molto calore, abbiamo creato un ambiente meraviglioso che ci permette di presentare questo straordinario evento visivo e, soprattutto, di poterlo trasferire in altri paesi.

Va notato che la mostra può essere montata o smontata in sole 3 o 4 ore, il che aiuta molto a raggiungere l’obiettivo di Grimaux in modo che la mostra possa essere vista in tutto il mondo.

Per installazioni più permanenti e altre applicazioni per interni, Panasonic offre anche un’ampia gamma di proiettori DLP e LCD a chip singolo.

I proiettori Panasonic utilizzati nella mostra sono i seguenti:

– Proiettore laser DLP a tripla diapositiva Panasonic da 18 unità PT-RZ21K

– Proiettore laser DLP a triplo chip Panasonic da 2 pezzi PT-RQ32K

– 4 unità di proiettore DLP a triplo chip Panasonic PT-DZ13

– 4 pezzi Panasonic PT-RZ970. Proiettore laser DLP a chip singolo

