I Pumas sono stati esclusi dal replay e vi diamo le motivazioni

Monterrey ha mostrato la sua superiorità dal primo minuto e la squadra di Antonio Mohamed non ha raggiunto l’obiettivo della riclassificazione.

puma subito un vittoria per 4-1 contro un piano L’ultimo giorno di Torneo finale 2023sono stati vari fattori che sono stati incorporati in modo che il team tecnico Antonio Maometto Cadere in questo impegno e prima ancora Motivi Per il crollo del personale della capitale.

Rogelio Funes Mori

L’attaccante è uscito ispirato dal match della diciassettesima giornata, ed è stato difficile per lui puma Contenere il giocatore e finirlo Segna tre note Che ha portato la squadra alla vittoria, permettendole di raggiungere quota 40 unità Fine 2023.

Funes Mori è stato presente prima del gol avversario al 16°, 22° e 27° minuto, il che gli ha permesso di aumentare la sua quota personale con la squadra di Monterrey, visto che i tre gol hanno raggiunto quota 151 a suo tempo. monterey.

Pumas non ha raggiunto il replay nel Clausura 2023. Immagine 7

L’attaccante è attualmente il capocannoniere nella storia del club e ora lotterà per mantenere il suo posto in campionato per il titolo, dopo che la squadra si è assicurata il posto in quella fase occupando la vetta della classifica generale.

potere offensivo

monterey Ha mostrato potenza offensiva, che gli ha permesso di superare il suo avversario, che ha cercato di contenerlo, ma con elementi come Rogelio Funes Mori, Maxi Meza e Jordi Cortizo, la squadra di casa sembrava migliore.

In attacco ha collaborato anche Alfonso González, che è stato proprio responsabile dell’1-0 sul tabellone dopo appena due minuti, che è stato il precursore della vittoria.

Sebbene l’allenatore Victor Manuel Vucic abbia apportato alcune modifiche durante la partita, un piano Ha tenuto a bada la generazione di fastidiosi entranti e alla fine ha prevalso.

debole reazione

puma Sapevo prima della partita che dovevo vincere per assicurarmi un posto nei playoff. Fine 2023Tuttavia, sono stati sorpresi dal gol di Alfonso Gonzalez due minuti dopo aver segnato un piano avanti in classifica 1-0.

Si vedono sotto, quelli che UNAM Hanno provato a reagire, ma è successo poco prima di un gol di Esteban Andrada e hanno approfittato dell’unico gol netto che avevano fino al 44 ‘per il 4-1 con Gustavo Del Prete.

Anche se hanno avuto qualche modo dopo, semplicemente non hanno potuto fare alcun danno davanti alla porta difesa da Esteban Andrada, che è finita con una sconfitta.

segno debole

settore difensivo di puma Sembrava debole nella partita al BBVA Stadium, un piano Mostra potenza offensiva e accoppiala con il segno debole degli ospiti.

La gente del posto è arrivata facilmente dal settore sinistro tramite Jesús Gallardo e da quello destro con Erick Aguirre, che ha ottenuto meticolosamente l’assistenza di ciascuno con gli arrivi da quei settori.

Rayados ha sconfitto Pumas nell’ultimo giorno. Immagine 7

un piano Sono riusciti anche a raggiungere il centro dell’area e hanno tirato diversi tiri dalla media distanza, mentre Rogelio Funes Mori ha raggiunto il centro dell’area a suo piacimento e ha finito per segnare tre gol, aiutando la squadra a mettere al sicuro i tre punti contesi. .