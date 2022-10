I Queen pubblicano “Face It Alone”, una canzone inedita del 1988 con Freddie Mercury (+ canzone)

Dopo la morte di Freddie Mercury nel 1991 e il ritiro di John Deacon dalla musica nel 1997, Brian May e Roger Taylor pubblicarono varie raccolte e ristamparono gli album della band britannica. Hanno pubblicato questo giovedì l’argomento inedito Affrontalo da soloÈ stato registrato nel 1988 con il leggendario cantante e sono venuti in soccorso dopo più di 30 anni.

La canzone è stata registrata 34 anni fa per il miracolo (1989), il tredicesimo album dei Queen, ma non è stato annunciato fino a giovedì, quando è stato ascoltato su BBC Radio 2. May e Taylor hanno riportato l’esistenza dell’argomento la scorsa estate.

La canzone di quattro minuti inizia con una chitarra rotta, un tono malinconico e la voce di Mercury, morto solo due anni dopo la sua uscita. il miracolo Pochi mesi dopo Suggerimentol’ultimo album della band con la cantante britannica al suo fianco.

Affrontalo da soloUna delle sei canzoni inedite che il gruppo ha preparato per la prossima riedizione il miracoloregistrato tra Londra e la Svizzera, quando Mercury era già malato di HIV, a cui la canzone sembra riferirsi in versi del tipo: “Alla fine, devi affrontarla da solo”.

Non è stato incluso nel montaggio finale di il miracolo, quindi non è stato ancora pubblico. È stato riscoperto quando il team della band ha ascoltato i Queen’s Archives per lavorare alla prossima uscita dell’album.

Lo ha detto al giornale il batterista Roger Taylor donna È “la piccola gemma di Freddy di cui ci siamo dimenticati”, e ha aggiunto, “una grande, vera scoperta. È un pezzo molto emozionante”.

Il chitarrista Brian May si è detto “contento che il nostro team sia riuscito a trovare questa traccia. Dopo tutti questi anni, è bello sentire parlare di noi quattro, sì Desi [el bajista John Deacon] C’è anche lui, che lavora in studio su un’idea per una grande canzone che non è mai stata completata… fino ad ora”.

“Ci siamo andati in giro pensando di non poterla salvare, ma alla fine, dopo aver insistito, il nostro team di ingegneri del suono lo ha fatto”, ha detto May alla BBC. “Era come mettere insieme i pezzi di un puzzle ed è arrivato qualcosa di veramente bello fuori di esso.”

L’ultima volta che i Queen hanno incluso tre canzoni inedite con Mercury nel suo album per sempre regina (2014).

dopo essere partito Affrontalo da solo Questo giovedì come singolo, già disponibile su molte piattaforme musicali, il insieme quadrato o cassetta di raccolta il miracolo Sarà in vendita il 18 novembre e conterrà sessioni miracoloseè un disco contenente oltre un’ora di registrazioni inedite che include sei brani mai pubblicati.

Includerà anche i dialoghi della band negli studi di Londra e Montreux, fornendo una finestra rivelatrice sul processo creativo dei quattro membri e sulle loro relazioni personali.

(con informazioni dalle agenzie)