I ragazzi condividono una nuova foto con Butcher e il suo team in stile Ghostbusters

ragazzi La premiere della sua terza stagione sta per iniziare. Una delle serie di supereroi più memorabili che va completamente contro gli standard della Marvel e della DC, dai tempi dei mondi Garth Innes Non scherzano con le bambine e sono più violenti e aggressivi. Insieme a Trailer pubblicatouno spin-off disponibile su Amazon Prime Video per stuzzicare l’appetito e assicurarci che avremo Butcher e il suo team con superpoteri, Ora è stata pubblicata una nuova foto che ci ricorda molto Ghostbusters.

macellaio e lui Vogliono ancora porre fine a Vought International e alla sua falsa struttura di supereroi Che nasce come risultato di un composto che loro stessi fanno. E per questo, sembra che abbiano persino indossato un set per finire Patriota e il resto dei Sette (o almeno con quelli che sono rimasti, perché con così tanta azione non è più chiaro chi faccia parte del cast d’élite).

Chi contatterai?

Super-busters, colpisci i tuoi videoregistratori il 3 giugno. pic.twitter.com/7kdrDbznmk Bambini 10 maggio 2022

Come vedi, Apparentemente c’è una sorta di battaglia o operazione segreta prevista con Butcher e gli altri. Per metterli testa a testa contro i super. È possibile, infatti, che si imbattano in questa grande festa conosciuta come Herogasm in quelle tute e procedano a sterminare quanti più supereroi possibile, anche se ovviamente questa è solo una teoria.

Stagione 3 di ragazzi In anteprima il 3 giugno su Amazon Prime Video (I primi tre capitoli vengono in una volta.) Ricorda che dobbiamo anche aspettare la premiere Il prossimo spin-off della letteratura di Garth Innes, che ha aggiunto nuove stelle alla sua squadra (finalmente è stata trovata una nuova campionessa). Questo spettacolo ancora senza titolo si concentrerà sulla vita universitaria dei supereroi.

fonte.