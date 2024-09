I Raptors si uniscono ai Nets nel ritirare la maglia numero 15 di Vince Carter

Nella stagione NBA 2024-25, la storica maglia numero 15 di Vince Carter verrà ritirata dai Raptors e dai Nets.

IL Questa maglietta di Vince Carter volerà fino alle travi In due stadi questa stagione.

IL I Toronto Raptors ritirano la maglia di Carterchi entrerà Hall of Fame il mese prossimoil 2 novembre, quando I Raptors affrontano gli Atlanta Hawkshanno confermato fonti a ESPN, rendendolo Il primo giocatore nella storia della franchigia ad aver ritirato il suo numero.

Nella stagione NBA 2024-25, la storica maglia numero 15 di Vince Carter verrà ritirata dai Raptors e dai Nets. Foto AP/Bob Galbraith, file

Riceverai anche Lo stesso onore arriva dai Brooklyn Nets in questa stagioneDopo averlo annunciato ufficialmente la scorsa settimana Il numero 15 di Carter verrà messo in risalto il 25 gennaio contro i Miami Heat.

Carter è stato otto volte All-Star, due volte NBA All-Star e Rookie of the Year nel 1999. E campione della gara di schiacciate nel 2000. La longevità di Carter è stata impressionante Come la tua lode. Ha giocato 1.541 partite durante i suoi 22 anni di carriera NBA, la terza nella storia del campionato. Succede ai colleghi della Hall of Fame Robert Parish e Kareem Abdul-Jabbar. Carter è anche l’unico giocatore ad apparire in esso Quattro decenni diversi della sua carriera nell’NBA.

Ha speso Le prime cinque stagioni e mezzo della sua carriera con i RaptorsDove gli è stato dato il soprannome “Aria Canada” E ha guidato tutti I giocatori NBA All-Star votano in quattro di essiQ. Anche Ha guidato i Raptors alla loro prima apparizione post-stagionale nel 2000la loro prima vittoria nelle qualificazioni nel 2001, prima di perdere Sette partite nelle semifinali della Eastern Conference contro Allen Iverson e i Philadelphia 76ers.

NBA su ESPN+ Ottieni l’accesso a serie originali esclusive, articoli di approfondimento dei nostri esperti NBA, l’intera libreria 30 per 30 e altro ancora. Iscriviti ora per vedere tutto ciò che ESPN+ ha da offrire (solo Stati Uniti).

Ma il tuo Il soggiorno a Toronto si interruppe bruscamente nel dicembre del 2004, Quando Carter fu ceduto agli allora New Jersey Nets Per un pacchetto che comprenda il suo futuro Il membro della Hall of Fame Alonzo Haddad.

Questo è rimasto Carter come bersaglio della rabbia della folla a Toronto Da anni e regolarmente Lo hanno fischiato quando è tornato a giocare lì. Tuttavia, col passare del tempo, la situazione ha iniziato a cambiare direzione, in particolare quando gli è stata data una standing ovation durante Gara 5 delle finali NBA del 2019, in cui i Raptors hanno rivendicato la vittoria. Primo campionato NBA sconfiggendo i Golden State Warriors in sei partite.

Ora, questo cambiamento ha chiuso il cerchio, con… È previsto che Carter venga onorato permanentemente dai Raptors, dopo la sua partenza dai Los Angeles Clippers Come lui L’unica squadra NBA che non ha ancora ritirato la maglia di un solo giocatore.

Carter entrerà nella Hall of Fame il 13 ottobreaccanto a Chauncey Billups, Michael Cooper e Walter DavyS., tra gli altri.

TSN ha riportato per prima la notizia che Toronto avrebbe ritirato la maglia di Carter.