I Red Hot Chili Peppers invitano la moglie di Taylor Hawkins

30.04.2022

Il batterista dei Red Hot Chili PeppersChad Smith ha detto che la band Celebra la vita di Taylor Hawkins Durante il suo prossimo concerto al Jazz and Heritage Festival di New Orleans.

il gruppo, Pochi giorni fa ha pubblicato il suo ultimo album, Unlimited Love., il suo ultimo album; RHCP ha sostituito i Foo Fighters nell’evento successivo alla tragica morte di Hawkins il 25 marzo.. Dave Grohl La società ha successivamente annullato tutte le date programmate per il 2022.

Il RHCP sarà ora protagonista dell’evento di New Orleans domenica 1 maggio; A proposito, una parte del gruppo ha detto che il concerto sarà dedicato al batterista Foo Fighters che Era il suo grande amico, inoltre chiamava la moglie di Hawkins: “Porteremo Alison, sua moglie, con noi e sarà una grande festa.”

È quello che vuole. Non vuole che sia nient’altro che: “Celebriamo la musica, celebriamo i nostri amici, celebriamo Taylor”. Questo è quello che vuole e sarà così felice che voi ragazzi stiate giocando E volevo che non fosse altro che un’esperienza positiva”.

Smith ha continuato: “Quindi faremo tutto questo e tu ne farai parte e sono molto onorato di poterlo fare con lei. Giocheremo con tutto il cuore”.

batterista Ha ammesso che la morte di Hawkins è stata scioccante, Ma ha spiegato come “il nucleo della sua energia creativa è in un altro universo, da qualche parte, ed è stato in grado di esprimerlo qui nella sua breve vita”.

“DottOvunque sia, credo fermamente che rappresenti Taylor Hawkins come solo lui può essere. È altrove e dona questo amore e questa vita a tutti, ovunque si trovi ora, come ha fatto qui. Quindi questo mi rilassa un po’, ma mi manca così tanto”.

Nel 1999, i Foo Fighters hanno aperto ai Red Hot nel loro tour “Californication” nel 1999, e da allora i due gruppi sono rimasti amici. Quando i RHCP hanno recentemente ricevuto la loro stella sulla Hollywood Walk of Fame, Smith ha detto: “Devo salutare mio fratello Taylor Hawkins, Quello che amo e quello che ci mancherà tanto”.

“Sta volando laggiù. Lui rideva e faceva un commento carino e intelligente su tutto questo, e lo adoro. “

