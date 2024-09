I redditi più alti risparmiano e gli stranieri mandano soldi a casa: le ragioni della modesta crescita dei consumi in Spagna

Una via dello shopping a Barcellona. (David Zorakino, Europa Press).



I consumi delle famiglie spagnole hanno già superato in passato il livello pre-pandemia in termini aggregati L’impatto positivo dei flussi migratoriMa lo è La spesa media per famiglia rimane inferiore rispetto al 2019. A differenza di altri periodi storici, i consumi privati ​​non sono decollati con la ripresa economica e l’aumento del reddito reale. I dati di questo articolo sono in attesa di aggiornamento da parte dell’Istituto Nazionale di Statistica, quindi potrebbero essere migliorati, ma la Banca di Spagna ha già scoperto che esistono Ragioni strutturali Dietro il timido andamento di questa variabile macroeconomica.

Secondo gli ultimi dati trimestrali di contabilità nazionale, che si riferiscono al secondo trimestre del 2024,… Consumo domestico Secondo i dati dell’Household Budget Survey (EPF), il consumo medio nel 2023 era ancora inferiore del 2,7% rispetto al livello pre-pandemia. al contrario, prodotto interno lordo è cresciuto del 4,7%; IL Reddito lordo Disponibile dalle famiglie del 4,9% e occupazionemisurato dal numero dei dipendenti, è superiore dell’8,6% rispetto agli ultimi tre mesi del 2019.

“Consumo familiare Sorprendente al ribassoLo ha affermato il direttore generale dell’Economia e della Statistica della Banca di Spagna, Angel Gavilan, presentando le previsioni trimestrali, aggiungendo che i segnali relativi al suo sviluppo sono “misti” e indicano “la stabilità dei consumi ai livelli attuali”. .

L’analisi condotta dalla Fondazione sulla base del quadro politico di emergenza, che sarà pubblicata a breve, rivela che i consumi reali si sono indeboliti, soprattutto in Automobili e beni durevoliCome mobili, vestiti e scarpe. È anche un po’ più basso nel tempo libero e nella cultura, e al di sopra di esso ci sono solo i beni di prima necessità, per non parlare del fatto che è tagliato fuori a causa delle sue caratteristiche.

Il calo dei consumi è praticamente casuale a causa… EtàSono escluse le famiglie in cui il capofamiglia ha 65 anni o più. Ciò è dovuto al fatto che, a causa di ciò, i loro redditi sono aumentati più di quelli della popolazione di mezza età Rivalutazione delle pensioni E perché sono una fascia demografica con una maggiore propensione alla spesa per i beni di prima necessità.

Sì, ci sono differenze maggiori in base al livello di reddito e alla nazionalità del principale percettore di reddito: “I consumi deboli sono particolarmente evidenti tra le famiglie con la nazionalità del capofamiglia. straniero e tra quelli nel quartile più alto della distribuzione affitto“, afferma la Banca di Spagna.

“Molto La debolezza del consumo medio è legata alla debolezza dei consumi delle famiglie Entrata più altaCarlos Tomás, vicedirettore generale dell’Economia e della Ricerca, ha attribuito a questo fattore due terzi del divario tra l’attuale sviluppo dei consumi delle famiglie e quello che sarebbe stato se questa variabile si fosse comportata come nei precedenti periodi espansivi. Denaro che il 50% più ricco delle famiglie (quartile 3 e quartile 4), precedentemente utilizzato per i consumi, ora risparmia per investireAd esempio, nel patrimonio immobiliare.

IL Tasso di risparmio Il numero delle famiglie è aumentato con la pandemia, e nel 2023 era ancora superiore del 5,6% rispetto al dato del 2019. Infatti, i gruppi demografici che hanno ridotto maggiormente i consumi sono quelli che mantengono un livello di risparmio più elevato. Case Epoche fondamentalidi età compresa tra 35 e 54 anni, hanno un tasso di risparmio più elevato dell’1,8% rispetto a prima della pandemia e i quartili 3 e 4 hanno un risparmio del 4% in più.

Il restante terzo del divario nei consumi è dovuto al comportamento delle famiglie straniere, i cui consumi sono ancora inferiori del 5% al ​​livello pre-pandemia, rispetto a circa il 2% al di sotto del livello delle famiglie spagnole. “Hanno più risparmi destinati a usi diversi, ad es Invia rimesse ai loro paesi d’origine“È normale che il volume delle rimesse cresca quando aumenta la migrazione, ma la crescita si registra anche in termini pro capite, passando da 180 euro pro capite nel 2019 a 220 nel 2023, il che supporta l’ipotesi”, ha spiegato Thomas.

Inoltre, si registrano livelli di incertezza più elevati e livelli di fiducia più bassi rispetto al 2019, che potrebbero avere un impatto anche sulle decisioni di acquisto di beni durevoli in alcuni segmenti della popolazione. La Banca di Spagna si aspetta che anche i consumi privati ​​e gli investimenti delle imprese facciano altrettanto Chiavi per la crescita del PIL nel 2025 e 2026Sono gli anni in cui si indebolisce il contributo della domanda estera, che finora ha presentato sorprese positive.

I cambiamenti strutturali mostrati nei consumi rappresentano A rischio Per questo si prevede una crescita economica, anche se l’aumento del risparmio a scapito della spesa avvicina il comportamento della società spagnola a quello delle principali economie dell’Eurozona. La Fondazione prevede tuttavia una diminuzione del risparmio a medio termine “La convergenza sarà molto lenta”.Angel Gavilan ha avvertito.