I Reds reclamano la rinuncia di Amed Rosario dai Dodgers

L’interbase dominicano è stato designato per l’incarico da Los Angeles dopo che Mookie Betts è stato reintegrato dalla lista degli infortunati.

Interbase dominicano Amed Rosario Si unirà ai ranghi Rossi di Cincinnati Per concludere la stagione 2024, dopo che la squadra ha vinto lo scudetto Concessioni A Los Angeles Dodgers. Questa sarà la terza squadra per cui il giocatore giocherà finora in questa stagione, dopo aver trascorso del tempo anche con loro Raggi di Tampa Bayprima di essere spedito in California durante la scadenza commerciale.

Il movimento è stato confermato da entrambi Rossi Per quanto riguarda Dodgersanche se torniamo a rosario Ciò non è stato ancora confermato da nessuna delle squadre.

Pur essendo con tre squadre. rosario Ha avuto una stagione forte nel 2024, raggiungendo una media di .305 con una percentuale su base (OBP) di .331 e una percentuale di slugging (SLG) di .415, buona per un OPS di .746 in 81 partite con raggi E Dodgers. Ha segnato due fuoricampo e ha guidato in 28 run, mentre finora ha collezionato 23 run in questa stagione.

Amed Rosario. John McCoy/Getty Images

rosario Ha avuto due stagioni forti con Mets di New York E poi, è stato parte del cambiamento che ha portato a questo Francesco Lindor Alla squadra di New York e lo ho mandato a Clevelandsquadra con la quale ha trascorso anche due buone stagioni, prima di essere ceduto Dodgers Nel 2023. Successivamente firmerà un accordo con raggi Per la stagione in corso, che finirà per riportarlo indietro Dodgersda nominare per la missione dopo due settimane quando Mookie Betts È tornato in squadra dopo un lungo periodo nella lista degli infortunati. In totale, rosario Ha giocato solo cinque partite per la squadra della California.

con Rossiil domenicano incontrerà i suoi connazionali Eli de la Cruz, Jimer Candelario E Noelvi Martiabbiamo l’opportunità di formare uno dei team Quisqueyan più diversificati I principali campionatise tutti e quattro potessero vedere l’evento contemporaneamente. Tuttavia, tenendo conto di ciò Rossi Al momento non stanno gareggiando, c’è la possibilità che lo spostamento sia semplicemente per dargli varietà e profondità in alcune posizioni.