I registi di Spider-Verse chiedono maggiori riconoscimenti per l'animazione da parte di Hollywood

L’industria cinematografica dovrebbe rispettare maggiormente l’animazione per i suoi risultati cinematografici, affermano i registi di Spider-Man: Across the Spider-Verse.

Un'opera d'arte non viene trattata come tale

Dal primo film d'animazione in 3D della storia, Toy Story (1995), i progetti che seguono questo stile cinematografico generano tonnellate di denaro per gli studi cinematografici, e sul mercato globale, solo alla fine del 2023, i lungometraggi animati hanno superato i 400 miliardi di dollari.

Tenendo conto di questi enormi numeri, il successo finanziario è innegabile. Ma nonostante ciò, questo successo non ha portato ad un maggiore riconoscimento da parte del settore.

Infatti, i registi di Spider-Man: Across the Spider-Verse hanno recentemente dichiarato nel podcast Variety's Award Circuit che Hollywood deve cambiare il suo atteggiamento nei confronti dell'animazione, e Joaquim dos Santos ritiene che ciò dovrebbe essere ripetuto tutte le volte necessarie:

L’animazione è un grande business per l’industria [..] Contribuiamo molto; Senza di essa, tutti perdono. Voglio anche aggiungere che realizzare un film d'animazione non dovrebbe essere un sacrificio per l'artista che lo realizza.

D'altra parte, Keep Powers si riferisce a:

Faccio entrambe le cose [escribir y animación]È difficile convincere uno sceneggiatore della WGA a scrivere di un film d'animazione per il semplice motivo che non paga l'assicurazione sanitaria. Spero che l’industria si renda conto che l’animazione è importante per l’intero ecosistema cinematografico. Si è parlato molto di “cosa salverà il cinema e quando tornerà?” La verità è che il cinema non può tornare se non torna l’animazione.

Infine, Giustino. K Thompson sottolinea che gli piacerebbe che anche gli animatori facessero parte della Gilda dei registi e degli sceneggiatori, sottolineando che questo è qualcosa che avrebbe dovuto essere fatto molto tempo fa, “dovrebbe essere così fin dall'inizio”. Successivamente aggiunge:

Ci sono molte ragioni complicate per cui ciò non accadrà, ma ad un certo punto la WGA, la DGA e gli studi cinematografici dovranno accettarlo. Creano inoltre una barriera all'ingresso per i registi che desiderano utilizzare questo mezzo, ma non lo faranno a causa della mancanza di rappresentanza da parte di WGA e DGA.

Nonostante il loro enorme successo, non sono ancora realmente riconosciuti

Se ci sono dubbi su come il film d'animazione possa paragonarsi al resto delle produzioni di Hollywood, dobbiamo solo dare un'occhiata al successo del film. Spider-Man: Across the Spider-Verse ha vinto sabato gli Annie Animation Awards, vincendo tutti e sette i premi in palio, incluso quello per il miglior film.

Da quando gli Academy Awards hanno creato la categoria Miglior film d'animazione nel 2002, c'è stata poca correlazione tra i vincitori del Grand Annie Award e coloro che hanno vinto gli Oscar. Quindi è possibile che questo film d'animazione di Spider-Man venga classificato come uno dei preferiti agli Oscar.

La sfida alla legge della Sharia è stata parte del successo?

In un'altra intervista, Powers ha lasciato intendere che realizzare un film di Meta Spider-Man che sfida i canoni, in effetti, ha reso il progetto più attraente, poiché abbiamo avuto modo di incontrare alcuni dei tanti Spider-Man del primo capitolo. Sono lì, amico, e stiamo aspettando altri personaggi che non sono ancora apparsi sullo schermo.

Il regista ha chiarito che non crede in un controllo eccessivo, e questo diventa chiaro dopo il suo commento:

Mi ha sempre dato fastidio perché, in molti casi, ero a un passo o due dalla persona che l'ha inventato, e poi la gente mi diceva: “Oh, sì, quando una certa persona l'ha inventato, era alto quanto un aquilone.” . In molti casi, queste cose sono sacre, ma la persona che le ha create le ha tirate fuori dalla manica.