I regolatori della protezione dei dati dell’UE vengono coinvolti

Il 18 ottobre, Comitato europeo per la protezione dei dati e Garante europeo della protezione dei dati Rilasciato Dichiarazione congiunta sulla regolamentazione dell’euro digitalePiace Proposta Commissione Europea nel luglio 2023. Le autorità di regolamentazione hanno formulato diverse raccomandazioni per migliorare le norme sulla protezione dei dati personali per la valuta digitale della Banca centrale dell’UE (CBDC).

Lo suggeriscono le autorità Chiarimento sulla procedura di verifica proposta per l’importo massimo consentito di euro digitali detenuti da un conto individuale. Il progetto attuale consente alla Banca Centrale Europea (BCE) e alle banche centrali nazionali Crea un unico punto di accesso per i dati di ogni utente. Entrambe le autorità raccomandano Condurre una valutazione per determinare la necessità e l’idoneità del singolo punto di accesso. Lo confermano È possibile utilizzare misure tecniche per l’archiviazione decentralizzata di questi identificatori.

Le autorità di regolamentazione sottolineano inoltre l’imprevedibilità del meccanismo di rilevamento e prevenzione delle frodi proposto per una valuta digitale della banca centrale.. Raccomandano di considerare “misure meno invasive” dal punto di vista della protezione dei dati.

Anche le autorità Raccomandiamo “fortemente” di stabilire una “soglia di privacy” per le transazioni online, al di sotto della quale le transazioni offline e online di basso valore non sono soggette a monitoraggio al fine di combattere il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo. Tuttavia, non hanno specificato un importo specifico, citando solo il limite di transazione, che copre “transazioni giornaliere di basso valore”.

Lo ha annunciato questa settimana il Consiglio direttivo della Banca centrale europea “fase di preparazione” Progetto sull’euro digitaleDopo due anni di indagini. La fase di preparazione durerà due anni e si concentrerà sulla finalizzazione delle normative sulla valuta digitale e sulla selezione di potenziali emittenti.

rivista: Recupero dell’Ethereum. Innovazione blockchain o un pericoloso castello di carte?

Spiegazione: Le informazioni e/o le opinioni espresse in questo articolo non rappresentano necessariamente le opinioni o la linea editoriale di Cointelegraph. Le informazioni qui fornite non devono essere considerate come consulenza finanziaria o raccomandazione di investimento. Tutti gli investimenti e le transazioni commerciali comportano rischi ed è responsabilità di ogni persona condurre le dovute ricerche prima di prendere una decisione di investimento.

Continuare a leggere: