I repubblicani negli Stati Uniti riconoscono il successo di Biden nelle infrastrutture

Dopo settimane di dispute interne tra i Democratici alla Camera, il disegno di legge è stato approvato questo fine settimana per dare una possibilità al presidente dopo che altri progetti di legge sono stati respinti in legislatura.

Il governatore repubblicano del Maryland Larry Hogan ha affermato che l’approvazione bipartisan del disegno di legge sulle infrastrutture è una vittoria per il presidente Biden.

Su “Stato dell’Unione” della CNN ha osservato che il piano infrastrutturale avrebbe dovuto essere approvato ad agosto, aggiungendo che Biden non avrebbe dovuto far deragliare il disegno di legge dai democratici progressisti della Camera, ma noto che è una vittoria.

Ha aggiunto che avrebbe dovuto essere una vittoria schiacciante ad agosto. Tuttavia, ha chiarito, “la stragrande maggioranza degli americani non supporta il secondo atto”, riferendosi al pacchetto di spesa sociale da 1,7 trilioni di dollari dei democratici.

I legislatori hanno approvato venerdì un disegno di legge bipartisan sulle infrastrutture, inviandolo alla Casa Bianca affinché Biden lo firmi, che potrebbe portare a un maggiore successo se democratici e repubblicani accettano di approvare il pacchetto di spesa più ampio di questo mese, che contiene denaro fondamentale per la spesa sociale e climatica. cambiare, tra l’altro.

I programmi politici della domenica mattina si sono invece occupati dell’iniziativa di spesa sociale dei Democratici, al centro delle polemiche tra centristi e liberali di quel gruppo.

Il consigliere senior della Casa Bianca Cedric Richmond ha dichiarato che il pacchetto di spesa sociale dei Democratici dopo che la Camera ha approvato un disegno di legge per le infrastrutture da $ 1,2 trilioni, osservando che House Blanca avrebbe messo tutti i suoi sforzi in un pacchetto di riconciliazione.

“Dobbiamo ottenerlo”, ha detto Richmond al conduttore Bill Hemmer su “Fox News Sunday” sul pacchetto di spesa sociale da $ 1,75 trilioni, che include finanziamenti per l’espansione dei programmi sociali e la lotta ai cambiamenti climatici, che sarà la chiave per lo sviluppo dell’iniziativa. Venerdì ha approvato $ 1,2 trilioni.

Richmond ha notato nel suo aspetto che gli elettori hanno scelto Biden per “fare grandi cose”, qualcosa che gli elettori si aspettano, secondo le analisi dei media.

D’altra parte, nello spazio televisivo, sono state oggetto di interesse le cause intentate da alcuni stati governati dai repubblicani contro il mandato di vaccinazione della Casa Bianca.

Siamo pronti a difenderci da qualsiasi sentenza del tribunale, ha detto il capo dello staff della Casa Bianca Ron Klein al moderatore di “Meet the Press” Chuck Todd su NBC News.

Il chirurgo generale Vivek Murthy ha confermato che l’amministrazione Biden è pronta a lottare per implementare un requisito di vaccino per le grandi aziende dopo una sentenza del tribunale che è in conflitto con il mandato federale.

M/lb