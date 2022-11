I requisiti di sistema del protocollo Callisto sono stati rilasciati

Dopo molti mesi di attesa, Striking Distance Studios ha finalmente pubblicato il Requisiti di sistema del protocollo Callistouno dei videogiochi più attesi nella fase finale del 2022.

Per coloro che erano all’oscuro, Callisto Protocol è un gioco horror di sopravvivenza di almeno una parte della squadra che una volta guidava spazio morto. Striking Distance Studios, che può essere considerata l’erede di Visceral Games, non ha esitato a recuperare e riciclare molte delle meccaniche e dei design utilizzati nella leggendaria saga di Electronic Arts, mai decollata a livello commerciale e, insieme ad altri fallimenti come come Dante’s Inferno, ha portato a chiudere i giochi viscerali.

In breve, e senza voler essere offensivo, Il Protocollo Callisto Può essere inteso come Dead Space white label, anche se fortunatamente si tratta di un progetto dal look tripla A.Quindi graficamente sembra incredibile. A differenza del titolo da cui deriva (per stile, ovviamente), offrirà alcune meccaniche stealth che ricordano The Evil Within, che vedremo come funziona quando arriva il momento critico.

Tornando all’argomento che ci interessa davvero in questa voce, i requisiti di sistema, possiamo dire che il protocollo Callisto non è esagerato se teniamo conto della data di rilascio dei componenti che richiede, ma che questi più alto di Quelli richiesti dal remake di Resident Evil 4 E dobbiamo contare le crisi a cascata che si sono verificate da quando è scoppiata la bolla delle criptovalute nel 2017, che ha reso difficile per molte persone rinnovare i propri dispositivi.

Requisiti minimi di Callisto (supponendo 1080p)

Sistema operativo: Windows 10/11

Processore: Intel Core i5-8400 o AMD Ryzen 5 2600

RAM: 8GB

Grafica: NVIDIA GeForce GTX 1060 o AMD Radeon RX 580

DirectX: versione 11

Archiviazione: 75 GB di spazio disponibile

Requisiti consigliati per il protocollo Callisto (supponiamo 1080p)

Sistema operativo: Windows 10/11

Processore: Intel Core i7-8700 o AMD Ryzen 5 3600

RAM: 16GB

Grafica: NVIDIA GeForce GTX 1070 o AMD Radeon RX 5700

DirectX: versione 12

Archiviazione: 75 GB di spazio disponibile (consigliato SSD)

Il gioco sarà venduto in due versioni, una da Day One a 60 euro e l’altra Digital Deluxe a 80 euro. Vale la pena notare che usa sempre controverso Denuvo, che è un gesto piuttosto brutto da parte di Striking Distance Studios e KRAFTON, Inc. Se lo consideriamo come un titolo single player. Non ci sono inoltre notizie al momento sulla sua compatibilità con superficie del vapore. Vi lasciamo con il trailer di lancio del gioco.