I residenti di questo stato avranno diritto a un assegno di stimolo fino a $ 2.229 nel 2024

A partire dal 2024, circa 700.000 famiglie riceveranno rimborsi fiscali di circa 550 dollari, ma potrebbero arrivare fino a 2.229 dollari.

I rimborsi fanno parte della spinta per il credito d’imposta sul reddito guadagnato, approvato dalla legislatura statale a guida democratica a marzo, che ha ampliato il credito dal 6% al 30%.

Attualmente, il tasso di inflazione nazionale è del 3,1% e trovare denaro per bisogni primari come il cibo rimane una sfida per alcuni americani.

Per beneficiare di fondi aggiuntivi, i residenti non devono presentare moduli aggiuntivi. Tutto quello che dovevano fare era presentare la dichiarazione dei redditi del 2022 e beneficiare del credito statale aggiuntivo.

Il controllo dello stimolo sarebbe un enorme sollievo

Gli esperti finanziari affermano che questa somma di denaro potrebbe fornire un’assistenza significativa agli americani. Molti di loro si trovano ancora ad affrontare difficoltà economiche nell’economia attuale, che soffre di un’elevata inflazione.

“Gli americani sono nervosi quanto possono essere in questo momento, il che non è davvero una buona cosa”, ha affermato Scott Bauer, amministratore delegato della società di educazione finanziaria Prosper Trading Academy. “La maggior parte delle persone certamente non ha abbastanza risparmi, e in parte ciò non è proprio colpa loro. Questo è ciò che l'inflazione fa al mondo nel tempo.”

Poiché l’inflazione continua a incidere sulla vita quotidiana degli americani, è probabile che le generazioni più giovani ne risentano.

“Purtroppo saranno le generazioni più giovani ad avere la vita più dura”, ha detto Bauer. “Come probabilmente potete vedere, oggigiorno sta diventando sempre più difficile acquistare una casa e se un giovane non è preparato o non investe abbastanza per tenere il passo con l’inflazione, rimarrà indietro molto rapidamente”.

A chi è rivolto il controllo dello stimolo?

Quasi 700.000 famiglie del Michigan potranno ricevere assegni di rimborso fiscale per un valore medio di circa 550 dollari a partire dal 13 febbraio, ha annunciato giovedì Whitmer.

Il governatore Gretchen Whitmer ha annunciato che i residenti dovrebbero aspettarsi che gli assegni inizino a essere spediti il ​​13 febbraio quando lo stato aumenta il credito d'imposta sul reddito guadagnato. La legislatura statale a guida democratica ha aumentato il credito dal 6% al 30%.

“Avevamo sperato che questo aiuto arrivasse nelle tasche delle persone all'inizio di quest'anno. Ma i repubblicani nella legislatura hanno impedito che entrasse in vigore immediatamente”, ha detto il tenente governatore Garlin Gilchrist in una conferenza stampa all'inizio di questo mese.

Gilchrist ha aggiunto che i rimborsi sono destinati a sostenere le famiglie quotidiane del Michigan. “Sono soldi veri in un momento in cui tutto è diventato così costoso”, ha detto.

Chi riceverà un controllo dello stimolo?

“Ciò avvantaggia direttamente la metà dei bambini del Michigan. Mamme e papà possono utilizzare questo denaro extra al momento delle tasse per pagare le bollette, mettere il cibo in tavola e acquistare materiale scolastico”, ha detto Whitmer in una nota.

“In tutti gli Stati Uniti, l'inflazione sta diminuendo e i salari delle famiglie stanno aumentando. Ciò dimostra che il nostro lavoro nel Michigan e gli sforzi del presidente Biden a Washington ci stanno portando nella giusta direzione. Abbiamo ancora molto lavoro da fare e l'annuncio di oggi aiuterà ottenere sollievo prima.” “del previsto.”

Quanto costa un controllo dello stimolo?

L'importo esatto per i contribuenti del Michigan dipende dal reddito, dallo stato civile, dal numero di figli idonei e dallo stato di disabilità.

In precedenza, il credito d’imposta sul reddito guadagnato era noto come “credito d’imposta per le famiglie che lavorano” perché avvantaggiava i residenti a basso reddito. Per il 2022, questo include quelli con reddito inferiore a 59.187 dollari e reddito da investimenti inferiore a 10.300 dollari.

Sebbene l’importo medio sarà di 550 dollari, i residenti potrebbero potenzialmente qualificarsi per un massimo di 2.080 dollari per l’anno fiscale 2022 e 2.229 dollari per l’anno fiscale 2023.