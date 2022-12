I resti di Jiang Zemin sono stati portati a Pechino

(XINHUA) – PECHINO, 1 DIC – I resti del compagno Jiang Zemin sono stati trasportati a Pechino da Shanghai con un volo speciale giovedì pomeriggio.

Xi Jinping e altri leader di partito e di stato, tra cui Li Keqiang, Li Zhanshu, Wang Yang, Li Qiang, Zhao Lijie, Wang Huning, Han Zheng, Ding Xiuxiang, Li Shi e Wang Qishan, hanno ricevuto i resti di Jiang all’aeroporto. Ha esteso le sue profonde condoglianze ai parenti di Jiang.

Cai Zhi, alcuni membri dell’ufficio del comitato funebre del compagno Jiang Zemin ei parenti di Jiang hanno scortato i suoi resti da Shanghai a Pechino.

La bandiera nazionale è stata sventolata a mezz’asta all’aeroporto di Xijiao. In aggiunta all’atmosfera solenne, c’erano striscioni neri con caratteri bianchi che recitavano “Gloria eterna al compagno Jiang Zemin!” E “Il compagno Jiang Zemin vive sempre nei nostri cuori”.

Indossando braccialetti neri e fiori bianchi appesi al petto, Xi e sua moglie Peng Liyuan e altri stavano solennemente sulla piattaforma.

Il volo privato è atterrato alle 15:55. Dodici guardie d’onore furono scortate e portarono la bara giù dall’aereo.

Shi e altri si sono inchinati tre volte davanti ai resti di Jiang e hanno guardato la bara che veniva portata sul fuoco.

A mezzogiorno si è tenuta una cerimonia di commiato presso l’ospedale Huadong di Shanghai. I membri dell’ufficio del comitato funebre del compagno Jiang Zemin, i funzionari di Shanghai, i parenti, gli amici e gli operatori sanitari di Jiang hanno offerto le loro condoglianze durante la cerimonia. Mentre gli enti di beneficenza si dirigevano dall’ospedale all’aeroporto di Shanghai Hongqiao, gli abitanti di Shanghai si sono messi in fila per le strade per rendere omaggio a Jiang.

Jiang è morto a Shanghai il 30 novembre. Aveva 96 anni.

Jiang è stato salutato come un leader eccezionale con uno status elevato riconosciuto dall’intero partito, dall’intero esercito e dal popolo cinese di tutti i gruppi etnici.

Jiang è stato un grande marxista, un grande rivoluzionario proletario, statista, stratega militare e diplomatico, un combattente comunista collaudato nel tempo e un leader eccezionale della grande causa del socialismo con caratteristiche cinesi. Fu il nucleo della terza generazione della direzione collettiva centrale del PCC e il principale fondatore dell’importante pensiero dei Tre Rappresentanti.

【1】 【2】 【3】 【4】 【5】 6

(Editor web: 吴思萱, 周雨)