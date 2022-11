I ribelli mangiano il riso e incontrano gli eretici nel finale

Segui le partite in diretta su Twitch qui:

La Coppa del fuoco incrociato è finita. Dopo aver superato i turni preliminari, mancano solo due partite e uno dei finalisti è già noto. ieri, tGli Heretics hanno battuto decisamente KOI nella loro top five, chiudendola sul 3-0e sollevare alcune polemiche.

Oggi c’è una festa molto diversa. Arroz, squadra portoghese fondata da giocatori per competere in Crossfire, combatterà Rebels Gaming, la squadra che è riuscita a vincere Rising nel primo diviso. Sarà, tra le altre cose, una partita emotiva per Tomás Machado “Tomaszy” e la sua ex riunione di squadrao, con il quale ha interpretato il ruolo di st e vi lo scorso giugno.

Entrambe le squadre stanno andando alla grande, dopo un quarto di finale sono riuscite a superarlo senza troppi sforzi. È chiaro che Rice ha superato i Movistar Ridersche ha ancora molta strada da fare, mentre I ribelli hanno mostrato la grande differenza tra le squadre di Spagna, Portogallo e quelle italiane, battendo il 4 Real con un’altra vittoria. Tuttavia, i Rebels non avevano spagnoli nella loro rosa e il loro roster è più vicino a quello del campionato portoghese, con Fizzy, Addicted e JannyXD.

Finora, RisoÈ un club come abbiamo detto che non ha infrastrutture alle spalle, in quanto cercano un proprietario e un investitore per rafforzare il club, non sono abituati a perdere. Nella loro storia compilata da VRL.GG, sono tra i primi 15 in Europa, con 43 vittorie e cinque sconfitte.. due posti dietro di loro, A 17 anni furono i Ribelli, a giocare più partite ea perdere così di più: 69-27.