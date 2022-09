I ricavi delle piattaforme di live streaming in America Latina aumenteranno del 70%

Ricavi da tutte le piattaforme di servizio video fluire crescerà insieme intorno Dal 70,4 per cento nel 2027Rispetto al 2021, Digital TV Research prevede.

Secondo un rapporto del Cancelliere, nel 2021 c’erano Entrate combinate di 5 mila 010 milioni di dollari in America Latinamentre entro il 2027 si prevede di raggiungere il totale delle entrate nella regione 8mila e 540 milioni di dollari.

si prevede che Netflix perdere 31 punti percentuali del tasso di partecipazione che passa dal 72% del 2021 al 41% del 2027; Le entrate di Netflix raggiungeranno il picco di 3,73 miliardi di dollari nel 2023.

“Netflix offre piani pubblicitari di video on demand (AVOD) per il Brasile e il resto della regione dell’America Latina di lingua spagnola, con un calo delle entrate dei video on demand (SVOD) in abbonamento e un lento calo dell’ARPU quando alcuni abbonati passano a pacchetti più economici”, ha affermato Simon Murray, analista principale di Digital Ricerca televisiva.

Il consulente ha indicato che è probabile che Disney+ Ha livelli simili nel 2024. Inoltre, ha affermato che si aspettano che questa piattaforma segua le stesse orme di Netflix negli Stati Uniti da Offri un abbonamento supportato da pubblicità e addebita di più per gli abbonamenti senza pubblicità. L’analisi indica che ciò aiuterà Disney+ ad aumentare il reddito mensile medio per utente.

Il rapporto aggiunge che gli abbonamenti totali in America Latina saranno 139 milioni entro il 2027, rispetto ai 75 milioni alla fine del 2021. Inoltre, si aspettano che ci saranno sette piattaforme con sede negli Stati Uniti, vale a dire: Netflix, Amazon Prime Video, Disney+, Star+, Paramount+, Apple TV+, HBOEntro la fine del 2027 rappresenterà il 90% degli abbonamenti a pagamento senza pubblicità nella regione.