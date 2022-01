I rischi crittografici dovrebbero essere avvisati

Quasi tutto ciò che riguarda la criptovaluta Ancora un buco nero regolamentare in MessicoMa in Spagna si sta compiendo un passo importante che potrebbe creare un precedente in seguito. Non che la Spagna abbia già un regolamento sulla criptovaluta, ma che ora abbia delle regole in modo che la comunicazione sulle criptovalute sia il più trasparente possibile.

Entreranno in vigore nuove disposizioni in materia di pubblicità in criptovalute 17 febbraio Includono che gli influencer devono ora segnalare qualsiasi campagna a pagamento per promuovere la criptovaluta. Come i nostri colleghi di Jinbeta hanno riferitoIn Spagna, la National Securities Exchange Commission sarà responsabile della supervisione della pubblicità sulle criptovalute, come ad esempio particolari La Gazzetta Ufficiale dello Stato.

Gli influencer (e chiunque altro responsabile di una campagna pubblicitaria sulla criptovaluta) dovranno ora notificare la presenza dell’annuncio con almeno 10 giorni lavorativi di anticipo. Tieni conto che la campagna Mira o raggiunge oltre 100.000 persone.

Oltre ai messaggi che fanno parte della campagna pubblicitaria Dovrebbe essere chiaro, equilibrato e imparziale. In ogni momento devono usareLinguaggio semplice e di facile comprensioneUn esempio è che quando si fa riferimento ai rendimenti passati, dovrebbe essere chiaramente indicato il periodo di tempo indicato, il che è molto importante data l’elevata volatilità delle criptovalute.

In ogni caso, i risultati storici citati “Potrebbe non essere l’elemento più importante della comunicazione“, leggi il volantino. Un elemento dell’analisi della rilevanza del messaggio è la presentazione delle prestazioni Questo non dovrebbe essere fatto con una dimensione del carattere più grande.

“Rischi tecnologici”

In tutti i casi, i messaggi relativi alla criptovaluta dovrebbero includere una serie di rischi che il governo spagnolo elenca. Se esiste una formattazione che non consente di conoscere il rischio, è opportuno scegliere alternative come un codice QR in modo che gli utenti vengano reindirizzati a un altro sito dove possono fare riferimento alle avvertenze.

Tra gli avvertimenti che sono stati considerati importanti nello spread c’è la volatilità delle criptovalute. Per quanto riguarda il messaggio, il bollettino avverte gli utenti che possono anche “Perdi l’intero importo investito“.un altro rischio da segnalare è quello”Molte risorse crittografiche potrebbero non avere la liquidità necessaria per poter annullare l’investimento senza incorrere in perdite significative“.

Ce n’è anche un altroRischi tecnologici“Tra quelli elencati potrebbero esserci”Grande fallimento nel suo funzionamento e sicurezza“, riferendosi a reti basate su blockchain e questo”Le strutture di anonimizzazione che le risorse crittografiche possono fornire ne fanno un bersaglio per i criminali informatici“.