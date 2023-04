I risultati della lotteria dei visti statunitensi saranno annunciati molto presto

Le persone che hanno formalizzato la loro iscrizione alla Visa Lottery (DV-2024), eseguiranno la loro revisione attraverso lo spazio virtuale in tempo reale per vedere se sono state selezionate per l’immigrazione negli Stati Uniti.

Da sabato 6 maggio del corrente anno sarà disponibile il risultato della Diversity Visa Lottery 2024 negli Stati Uniti. Se l’utente viene selezionato, avrà il diritto di richiedere un visto di immigrazione per il paese settentrionale. Il Dipartimento di Stato chiarisce che non fornisce notifiche sugli stranieri selezionati né sollecita fondi anticipati dai suoi utenti.

Le autorità hanno anche annunciato che il verdetto della lotteria della diversità scadrà il 30 settembre di quest’anno. È necessario salvare i numeri di conferma da utilizzare al momento della verifica.

I clienti che hanno dimenticato questa numerazione hanno la possibilità di ottenerla nuovamente sul sito Digital Participant Status Check. Per accedere correttamente a questo spazio è necessario inserire l’indirizzo email privato e gli altri dati del cittadino confermando la sua amministrazione.

Il governo avverte truffatori

I candidati che vincono il programma Diversity Visa Lottery dovranno inviare il modulo DS-260 online. Dopo aver inviato questo documento, l’agenzia federale risponderà con un’e-mail digitale per fissare un appuntamento all’interno di un’ambasciata nordamericana. Dopo l’approvazione del visto, l’immigrato riceverà la residenza permanente insieme a una carta verde.

Tuttavia, gli amministratori avvertono dei criminali che cercano di ingannare gli utenti con promesse. Questi truffatori chiedono dollari per falsa velocità di immigrazione.

I truffatori mentono per sembrare funzionari dell’immigrazione del governo degli Stati Uniti che vogliono raccogliere ingenti somme di denaro in cambio di un visto inesistente. L’unico modo per scoprire il risultato ufficiale della lotteria dei visti per la diversità è controllare lo stato dei dipendenti sul sito web.