I risultati della missione Artemis I superano di gran lunga quanto previsto | Scienza ed Ecologia | Dott..

Poco dopo che la capsula Orion della NASA è passata a circa 130 chilometri dalla superficie lunare, i funzionari statunitensi incaricati della missione Artemis 1 senza equipaggio hanno dichiarato lunedì che i risultati e i progressi compiuti “vanno molto oltre” rispetto alle aspettative. .

“Stiamo imparando ad ogni passo che facciamo in questo viaggio, le analisi sono complete e ciò che è stato raggiunto supera le aspettative”, hanno detto tre capi del programma Artemis in una conferenza stampa al Johnson Space Center di Houston. Texas).

In questo momento, “nel bel mezzo dell’operazione”, ha detto Mike Sarafin, responsabile della missione Artemis, quando Orion è “in buona forma” nella fase 9 di 17 che include il viaggio spaziale verso la Terra, sta superando le aspettative “e la capsula si sta dimostrando eccezionale prestazione.”

Gli astronauti tornano sulla luna prima del 2030?

Hu Howard, il responsabile del programma Orion, è stato più entusiasta, definendo “brillante e meraviglioso” lo sviluppo di questa missione sperimentale, che tra i suoi obiettivi è verificare se la capsula Orion è in grado di traghettare in sicurezza gli astronauti sulla luna e riportarli a Terra. riportali indietro.

“Siamo molto contenti. Le prestazioni della capsula e dell’intera missione sono sorprendenti e fenomenali”, ha detto Howard, sottolineando il “fantastico lavoro che il team di ingegneri sta facendo nel catturare i video e le immagini” dal satellite.

Ha anche detto che gli esseri umani potrebbero essere attivi sulla luna per “periodi” prima del 2030, con habitat in cui vivere e vagare per sostenere il loro lavoro.

Domenica ha detto alla BBC: “Certamente in questo decennio avremo persone che vivranno per periodi, a seconda di quanto tempo resteremo in superficie. Avranno habitat, avranno rover sulla Terra”. Programma Laura Kuenssberg. Ha aggiunto: “Manderemo le persone in superficie, e vivranno su di essa e lavoreranno nella scienza”.

Da parte sua, Sarafin ha fatto riferimento all'”orbita retrograda” in cui sta ora entrando la capsula di Orione, cioè la rotazione della luna nella direzione opposta a quella in cui ruota attorno alla Terra, e avanza nei prossimi 30 giorni in Novembre. E dal 5 all’8 dicembre si terranno riunioni in cui verranno prese le decisioni più importanti.

Sta per battere il record

A più di 430.000 chilometri dalla Terra, Orion sta viaggiando a 5.102 mph (8.200 km/h) e supererà presto la distanza record dell’Apollo 13, poiché dopo aver completato un sorvolo della superficie lunare, viaggerà a circa 64.000 chilometri oltre la Terra. dal satellite.

“Il veicolo spaziale supererà presto il record per la distanza più lunga percorsa da qualsiasi veicolo spaziale progettato per essere gestito da esseri umani”, ha dichiarato la NASA sui social media.

Sarafin ha evidenziato l’hoverboard motorizzato, che ha accelerato la capsula di oltre 580 mph (933 km/h), e una serie di “riunioni di risincronizzazione, revisione del sistema di propulsione e protezione termica”.

Orion si avvicina alla luna prima di una manovra di volo a motore, durante la quale passerà entro 80 miglia (130 km) dalla superficie lunare.

L’esperto ha anche mostrato le immagini di alcuni piccoli danni alla gigantesca piattaforma della torre di lancio, che hanno interessato il sistema di ascensori, e ha mostrato ancora una volta che le prestazioni della missione superano quanto previsto.

“Le manovre riuscite che la capsula ha effettuato in orbita lunare” e che “i motori funzionano perfettamente”, ha spiegato Judd Freleng, direttore di volo del Johnson Center, sottolineando le “immagini strabilianti e stupefacenti” catturate dalla capsula. Camere di Orione.

“Stiamo testando lo spazio profondo”, ha aggiunto Frieling.

Stabilisci una base sulla luna

L’obiettivo generale del programma Artemis è stabilire una base sulla Luna come precursore per raggiungere Marte in futuro. Per fare questo, dopo Artemis I (che trasporta manichini), la NASA lancerà Artemis II in orbita lunare nel 2024, con un equipaggio, e Artemis III dovrebbe decollare nel 2025, una missione in cui gli astronauti, tra cui una donna, toccano la Terra Il satellite.

La NASA ha dovuto ritardare la partenza della missione quattro volte, due per ragioni tecniche e altre due per ragioni meteorologiche.

Infine, il 16 novembre, l’SLS, il razzo più potente e più grande della NASA, con un’altezza superiore a un edificio di 30 piani (322 piedi o 98 metri), è decollato dal Kennedy Center (Florida).

POCHI (EFE, custode)