I risultati sono più sorprendenti di tutto il 2022 dopo aver attraversato l’equatore

Anche se c’è ancora tempo fino alla fine del mese perché le aziende finiscano di depositare i propri risultati trimestrali, è chiaro che negli Stati Uniti ci sono già più della metà delle aziende che hanno depositato i conti e quasi la metà di loro sono in Europa, dato che in i vecchi in gran parte del continente no. Devono farlo nel primo e nel terzo trimestre di gravidanza.

Il saldo finora è stato sorprendentemente buono, soprattutto considerando che negli ultimi mesi gli analisti hanno avvertito che assisteremo a un forte calo degli utili a causa dell’aumento dell’inflazione e dei tassi di interesse. Così, nell’S&P 500, 341 società hanno già riportato i propri risultati, con un saldo più del 7% È previsto prima dell’inizio, che è il miglior livello dal terzo trimestre del 2021.



Al di qua dell’Atlantico, il miglioramento in termini di aspettative di consenso è stato maggiore da allora, con i dati di 213 società Stoxx 600, sorpresa 30%il miglior record da quando esistevano i dati di Bloomberg, all’inizio del 2021.

“I benefici continuano a sorprendere ampiamente al rialzo, ma le reazioni del mercato azionario non sono state molto positive”, hanno spiegato da Julius Baer. E aggiungono: “Negli Stati Uniti siamo già a buon punto nella stagione delle presentazioni e il 79% dei risultati delle aziende è stato migliore del previsto, quando la media degli ultimi anni era del 74%”. Lo sfondo è che negli ultimi mesi gli analisti hanno notevolmente abbassato le loro previsioni, che è facile da battere e mostrano che erano troppo pessimiste mentre gli investitori non hanno ricevuto tali aspettative, visto il buon sviluppo del mercato azionario durante questo primo periodo. Quattro mesi di corso e reazione ai risultati mostrati.

“Per l’intero anno, le stime stanno iniziando a stabilizzarsi dopo essere diminuite del 13% rispetto al picco di giugno dello scorso anno, il che significa crescita zero rispetto al 2022”, osserva Julius Baer. Hanno concluso che “se gli Stati Uniti saranno in grado di evitare una recessione, questi numeri potrebbero essere sotto la pari, anche se tutto dipenderà dal fatto che la Fed smetta o continui ad aumentare i tassi di interesse”.

Più crescita in Europa

La situazione in Europa e negli Stati Uniti non è la stessa. Dopo diversi anni di crescita degli utili leader del mercato statunitense, il Vecchio Continente negli ultimi trimestri ha sovraperformato di gran lunga Wall Street. In effetti, negli ultimi quattro trimestri dell’anno, lo Stoxx 600 ha costantemente sovraperformato l’S&P 500, che ha spinto l’inflazione e i tassi di interesse più elevati. Finora in questa stagione degli utili, le società dell’indice statunitense hanno riferito Interessi inferiori dell’1,2% rispetto allo stesso periodo L’anno scorso mentre quelli del punto europeo Guadagni del 14% sopra.

“L’obiettivo di questa stagione degli utili è trovare indizi sul potenziale impatto di un rallentamento, che consentirà agli investitori di rivalutare i fondamentali di ciascuna società alla luce di questo nuovo contesto e fornire indicazioni chiave sulla performance a lungo termine”, osserva Carmignac. . Aggiungono: “L’outlook per l’S&P 500 era già negativo, e quindi le sorprese negative dovrebbero essere limitate, come abbiamo visto finora; la maggior parte delle grandi banche statunitensi ha registrato ottimi risultati nonostante le turbolenze di marzo, che indicano la resilienza della loro economia .” “Tuttavia, in futuro, prevediamo che i benefici di tassi di interesse più elevati modereranno i prestiti in sofferenza”, aggiungono.

“La previsione degli utili per l’intero anno è stata abbassata, anche se è previsto un rimbalzo dal terzo trimestre, il che è in contrasto con l’opinione di alcuni investitori secondo cui assisteremo a una recessione negli Stati Uniti entro la fine dell’anno; per questo motivo, non probabilmente non ci saranno troppe sorprese negative in questo trimestre”, hanno concluso in Carmignac.