I robotaxi elettrici sono offerti senza volante o pedali

Waymo, la società statunitense che sviluppa auto a guida autonoma da Alphabet (la società di cui opera la principale controllata Google), giovedì ha presentato un prototipo di robot elettrici automatizzati senza pedali né volante.

Le vetture saranno sviluppate in Svezia, presso gli stabilimenti di Zeekr, brand cinese di veicoli elettrici di proprietà di Geely, e saranno integrate con il sistema Waymo Driver, una tecnologia di guida autonoma basata su reti neurali.

Un anno fa, Waymo ha annunciato la sua collaborazione con Geely per la produzione di questo modello di robotaxi.

L’auto è un minibus che può ospitare cinque passeggeri. Dispone di ampio spazio per la testa e per le gambe, sedili reclinabili e display che mostrano il percorso, lo stato di guida autonoma o i controlli multimediali.

Le porte del nuovo robot sono scorrevoli e posizionate su ogni lato, ad un’altezza ridotta, per rendere facile e confortevole l’entrata e l’uscita. Sarà aperto da un pulsante con la lettera con le parole “benvenuto” e “a bordo”.

Nell’agosto 2021, Waymo ha invitato San Franciscans a testare gratuitamente il suo servizio di taxi autonomo nell’ambito del suo programma Trusted Tester, che si concentra sulla ricerca di taxi autonomi. All’inizio usavano la Jaguar I-PACE elettrica.

