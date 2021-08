I Rolling Stones festeggiano alla grande i 40 anni di “Tattoo You”: rimasterizzazione di brani inediti! | LOS40 Classic

Per mantenere la tua alleanza con Satana, pietre rotolanti Non limita i suoi viaggi né lo rilascia. Nel primo hanno recentemente annunciato un tour di tredici concerti, mentre nel secondo hanno annunciato un tour Rimasterizzare uno dei loro grandi album: tatuaggio per te, 1981.

Questa riedizione segnerà il suo 40° anniversario. Sebbene siano trascorsi quattro decenni domani (24 agosto 2021), questa nuova versione non sarà in vendita prima di altri due mesi, in particolare 22 ottobre.

Come potrebbe essere altrimenti, Le Loro Maestà Demoniache hanno deciso di mettere insieme un buon numero di format Per contrassegnare un record che inizia con avviami, uno degli slogan della lingua inglese Questo non manca in nessuno dei suoi spettacoli dal vivo. Sarà disponibile su CD, LP, diverse scatole di lusso tra cui anche un libro, così come un LP della trilogia dello Still Live at Wembley Stadium del 1982.

Nel caso tutto questo non fosse abbastanza, Ed ecco che arriva la cosa più importante: nove inediti, che siamo davvero felici di sentire Vivere nel cuore dell’amore. È un brano dalle inconfondibili sonorità rock della mitica band britannica, che potete ascoltare qui sotto:

in questo modo, Mick Jagger, Keith Richards La società tornerà nelle classifiche degli album più venduti alla fine dell’anno. Non ci sono dubbi, visti i precedenti: Nel 2020 hanno raggiunto il numero uno in Gran Bretagna con una ristampa Zuppa di testa di capra, il suo lavoro leggendario del 1973 che include classici come Engy.

Riguardo al suo tour, si tratta di Nessun filtro rotondoGli spettacoli confermati si svolgeranno negli Stati Uniti solo tra settembre e novembre di quest’anno. Sebbene non ci siano date per l’Europa, dovresti sempre essere sicuro che Rowling tornerà in Spagna.