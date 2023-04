I rulli sono la sua nuova priorità, secondo The Information

18 aprile 2023, 22:31 – Aggiornato il 18 aprile 2023, 23:05

Meta sta gradualmente riadattando il suo schema di priorità. Come ricorderete, la società di social media ha cambiato nome nel 2021 per riflettere il suo forte impegno nei confronti di Metaverso, il suo progetto più grande e ambizioso. All’epoca, Mark Zuckerberg sembrava convinto che il futuro delle comunicazioni sociali digitali risiedesse nei mondi immersivi della realtà virtuale.

A causa di questo entusiasmo iniziale, Meta ha avviato una vasta campagna il cui obiettivo era mostrare i vantaggi del meta. Inoltre Interviste mediatiche Laddove l’idea è stata lanciata, il piano prevedeva di dire agli inserzionisti quali vantaggi commerciali avrebbero ottenuto in questo nuovo prodotto in modo che potessero costruire la loro influenza dalla piattaforma Horizon Words esistente.

Meta si sta allontanando dal Metaverso?

Ora, Secondo le informazioni, la società ha smesso di menzionare il metaverso negli incontri con i marchi che noleggiano annunci sulle sue piattaforme. Invece, ogni minuto di tempo prezioso è dedicato agli inserzionisti per apportare miglioramenti altri tuoi prodottiCome Reels, i video in stile TikTok che hanno gradualmente invaso il feed di Instagram hanno sostituito le immagini.

Anche la società madre di Facebook sta apportando miglioramenti alla sua piattaforma pubblicitaria. Negli incontri con i marchi viene offerto anche Advantage +, che è un sistema intelligenza artificiale Che mira a migliorare la consegna di annunci mirati nei vari social network del gruppo guidati da algoritmi, nonché strumenti di nuova generazione per la creazione di campagne.

Ricorda, il metaverso è diventato una macchina brucia soldi. Reality Labs, la divisione incaricata di dare vita a questo mondo onirico di realtà virtuale, ha chiesto oltre 13,7 miliardi di dollari dall’annuncio del progetto. E come se non bastasse, all’interno dell’azienda stessa ammettono che non sarà redditizia nel breve termine e che l’ecosistema ha ancora bisogno di anni di sviluppo.

L’arrivo di Meta Quest Pro è stato un passo molto importante. Questi sono gli occhiali per realtà virtuale con cui gli sviluppatori potranno iniziare Immergersi nel Metaverso E costruisci letteralmente le tue possibilità. Tuttavia, come diciamo, è un prodotto che non è ancora rivolto al pubblico e ha un prezzo 1799,99 euro rendendolo accessibile a pochi.

Ora, mentre il concetto idealizzato di metaverso è in una fase molto rudimentale (e affamato di milioni di dollari per continuare a crescere), l’azienda di social media vede che l’interesse per il suo progetto di punta sembra svanire davanti ai loro occhi. Questo scenario, combinato con le attuali sfide economiche, potrebbe essere necessario affinché Zuckerberg dichiari il 2023 “Anno dell’efficienza”.

Meta ora non si concentra solo sui profitti a breve termine, ma ha intrapreso un piano di inversione di tendenza radicale che include oltre 20.000 licenziamenti, un’elevata ottimizzazione e spese operative ridotte. Così, abbiamo visto come recentemente progetti come gli NFT siano finiti su Facebook e Instagram. Non sappiamo cosa accadrà dopo, ma i tempi stanno cambiando in Meta.

