I SAG Awards offrono un’anteprima degli Oscar

La 28esima edizione degli Screen Actors Guild Awards (SAG) inizia con una reunion di “Hamilton”, include il premio alla carriera di Helen Mirren e potrebbe servire come anteprima di ciò che verrà dopo. Cosa accadrà agli Oscar?

I SAG Awards, che saranno presentati domenica al Barker Hangar di Santa Monica, in California, inizieranno alle 20:00 ora di New York (0100 GMT) e saranno trasmessi su TNT e TBS. (Lo spettacolo sarà disponibile anche lunedì su HBO Max.)

Dopo che i Golden Globes non sono stati un evento a gennaio, i SAG Awards saranno il primo grande spettacolo di premi di Hollywood di persona e trasmesso in televisione, completo del tradizionale tappeto rosso e dei discorsi pieni di lacrime quest’anno.

Mentre gli Academy Awards non richiedono una vaccinazione COVID-19 per i loro presentatori (solo assistenti), i SAG Awards, i cui vincitori sono selezionati dalla Hollywood Actors Guild SAG-AFTRA, lo fanno. Un rappresentante della serie “Yellowstone” della Paramount, Fury J. Smith, ha detto che non parteciperà perché non è stato vaccinato.

L’evento sarà aperto dal trio “Hamilton”, Lin-Manuel Miranda, Leslie Odom Jr. e David Diggs. Mirren, vincitrice di cinque SAG Awards, riceverà un Lifetime Achievement Award da Kate Winslet.

Una lista di nominati all-star, tra cui Will Smith, Lady Gaga, Denzel Washington, Nicole Kidman e Ben Affleck, farà in modo che lo spettacolo non sia privo di brillantezza.

Cinque film sono stati nominati per il SAG Award e il miglior cast: “Belfast” di Kenneth Branagh; il dramma familiare di Sian Header “CODA”; La commedia scioccante di Adam McKay “Don’t Look Up”, “House of Gucci” di Ridley Scott e Rinaldo Marcus Green nel dramma familiare del tennis “King Richard: A Winning Family”).

Il miglior candidato all’Oscar, The Power of the Dog di Jane Campion, non è riuscito a ottenere una nomination al miglior ensemble, ma tre membri del suo cast – Benedict Cumberbatch, Kirsten Dunst e Cody Smit McPhee – sono in lizza per i premi individuali.

Vincere il miglior ensemble non rende automaticamente il film uno dei preferiti per un Academy Award, sebbene gli attori abbiano la maggiore influenza nel voto perché costituiscono la percentuale più alta dell’Academy of Motion Picture Arts and Sciences. L’anno scorso, gli attori hanno scelto il film drammatico di Aaron Sorkin “Chicago Trial 7”, mentre l’Oscar per il miglior film è andato a “Nomadland”. La selezione precedente, la selezione “Parasites” di SAG, è stata il suo trionfo agli Academy Awards.

Nelle categorie TV, “Ted Lasso” di Apple TV+ arriva con cinque nomination, seguito da vicino da “Succession” su HBO, “The Morning Show” di Apple e “Squid Game” su Netflix, ciascuno con quattro nomination.