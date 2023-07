I Seahawks svelano le maglie del ritorno al passato dell’era Kingdom

Brady HendersonLettura: due minuti.

La squadra utilizzerà la sua combinazione classica per una partita della prossima stagione, quando ospiterà i Browns al Lumen Field nella settimana 8.

SEATTLE – Dopo una lunga attesa, finalmente torna l’outfit retrò per un’auto Seattle Seahawks.

Mercoledì, il team ha fornito immagini dell’immagine, che ricordano un’epoca Il Regno Tornerà nella stagione che sta per iniziare. Non era tanto una pubblicità quanto una nuova introduzione. L’immagine aggiornata presenterà maglie blu con accenti verdi, pantaloncini argento, caschi argento e il logo originale di falchi di mare che ornavano gli elmi dei membri gruppo di personaggi famosi Come Steve Largent E Cortez Kennedy.

A parte i nuovi materiali della casa Nike e una vestibilità all’avanguardia, sono praticamente la stessa cosa che indossi falchi di mare dal 1983 fino al 2001, quando adottarono una tonalità di blu più scuro per la maglia e i caschi. Poi sono passati alle loro uniformi attuali nel 2012, quando Nike le ha ridisegnate.

Un nuovo tocco alla maglia è la toppa di Il Regno All’interno del collo, in onore dello stadio originale falchi di mare. Hanno suonato lì dalla loro campagna inaugurale nel 1976 fino al 1999. Le foto sono state pubblicate alle 8:32, la stessa ora in cui è apparso Il Regno È stato demolito nel 2000.

“Sono sempre stato un grande fan di queste maglie, vedo solo le foto intorno al campo, quindi è fantastico”, ha ammesso il centrocampista. Geno Smith, tramite il portale web del team. “Penso che i fan lo adoreranno, lo adoreranno davvero. È fantastico che lo riporteranno di nuovo. Spero che i fan lo adoreranno e andremo là fuori a prenderli a calci in culo”.

I fan lo chiedono da anni falchi di mare Ricrea la sua immagine classica. Il problema era il giudizio nfl Che vieta l’uso di più caschi. Questo non era un problema per le squadre i cui caschi attuali sono dello stesso colore dei caschi precedenti, in quanto potevano semplicemente cambiare le decalcomanie e le visiere, se applicabile. Caschi attuali da falchi di mare In blu scuro, praticamente impedendo persino alla vecchia foto di tornare nfl Ha revocato la regola del casco unico nel 2021 (sebbene non sia entrata in vigore fino al 2022).

Le squadre possono ancora indossare solo quattro maglie diverse per stagione. Ciò significa che il file falchi di mare Hanno dovuto sbarazzarsi di uno dei loro supplenti. Hanno deciso di lasciare le maglie verdi sopra le maglie grigie, che sono state utilizzate occasionalmente dal 2012. Secondo Portal falchi di marel’allenatore Casa Carrol Ha contribuito a rompere un pareggio per le maglie verdi, che la squadra ha descritto come la linea di corsa più venduta.

Per ora, almeno, l’immagine retrò comprende solo le maglie home blu, non quelle bianche. IL falchi di mare In precedenza hanno annunciato che lo porteranno nell’ottava settimana, quando lo riceveranno Cleveland Browns In campo luminoso.