I set di memoria scendono a € 5 per GB

Il prezzo dei ricordi DDR5 cali negli ultimi mesi. Report indica che il prezzo di un gigabyte di memorie DDR5 a meno di 5 euro, che equivale a una diminuzione del 20% del valore dei ricordi rispetto al mese precedente.

DDR5: le raccolte costano il 20% in meno rispetto a un mese fa

ricordi DDR5 Sembra che stiano diventando più convenienti. base di computer Indica che la memoria DDR5-4800 Disponibile ora per meno di 5 euro al gigabyte. Ciò equivale a un 20% in meno in sole quattro settimane.

Per fare un confronto, negli ultimi mesi del 2021 il prezzo di un gigabyte era di circa 15 euro.

Secondo un rapporto di ComputerBase, i kit DDR5-4800 da 32 GB hanno ora un prezzo di € 154, Intorno a. Questa velocità è il minimo imposto da JEDEC per questo tipo di unità. Il laptop U-DIMM da 16 GB ora costa, secondo il rapporto, 42 euro. A febbraio costava circa 99 euro.

dalla parte della memoria DDR4, Questi non sembrano aver subito alcuna modifica, nonostante i moduli DDR5 siano già sul mercato. Il rapporto indica che il kit Scala G Aegis 16 GB Con una velocità di 3200 MHz costa ancora 56 euroun valore simile a quello di circa sei mesi.

Entro la fine dell’anno verranno lanciate le serie Intel Core “Raptor Lake” e Ryzen 7000, che miglioreranno entrambe il supporto per una memoria DDR5 più veloce, che sicuramente aumenterà questo tipo di unità. Ci auguriamo che queste versioni manterranno i moduli DDR5 a un prezzo inferiore e più accessibili per gli utenti di PC. Vi terremo aggiornati con tutte le novità.