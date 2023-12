I sette trend chiave in materia di sostenibilità e impatto sul business per il 2024

Illimitato La società di consulenza strategica in materia di sostenibilità e impatto ha analizzato gli aspetti di cui le aziende spagnole dovranno tenere conto nel prossimo anno per rafforzare i propri impegni ESG sia a livello ambientale che sociale. Nel 2024, la gestione degli aspetti sociali e ambientali sarà ancora una priorità per le aziende, ma il modo in cui verranno gestiti andrà oltre. con Obblighi a breve terminemetodologie di misurazione e contabilità più standardizzate che consentirebbero di monetizzare l’impatto, con maggiore trasparenza nelle dichiarazioni ambientali relative Evitare il greenwashing E man mano che la decarbonizzazione si diffonderà, raggiungerà le aziende lungo tutta la catena del valore, per essere realmente in grado di farlo Ridurre l’impronta su scala aziendale 3. “Il settore si immergerà in un processo di evoluzione, maturazione ed evoluzione nel corso del prossimo anno, in gran parte guidato dalla regolamentazione, che porterà con sé intensi cambiamenti per le aziende”, ha affermato Angel Pérez Agenjo, socio amministratore della società di consulenza. IL 7 grandi trend ESG per il 2024 Noi siamo:

L’inizio della fine del greenwashing

Approvazione del Parlamento Europeo “Direttiva Green Claims”, che si svolgerà nel primo trimestre del 2024, costituirà una pietra miliare nella lotta al greenwashing. Regolamento che sarà anche rafforzato dall’art Regolamento sulla progettazione ecocompatibile per prodotti sostenibili, che mira a ottenere l’approvazione della Commissione nello stesso periodo, nel 2024, e a incorporare requisiti di progettazione ecocompatibile per i prodotti europei al fine di migliorarne la sostenibilità ambientale. All’interno di questo elenco, creane uno nuovo “Passaporto digitale dei prodotti”mira ad aiutare i consumatori e le imprese a prendere decisioni informate al momento dell’acquisto di prodotti.

La sostenibilità come nuova competenza critica

Una significativa impennata della domanda di professionisti specializzati nei settori della sostenibilità. Secondo l'Organizzazione Internazionale del Lavoro, entro il 2030 verranno creati 24 milioni di nuovi "posti di lavoro verdi". Il crescente impegno delle aziende verso la sostenibilità ha rivoluzionato il mercato del lavoro. Stai assistendo a. Secondo l'Organizzazione Internazionale del Lavoro, entro il 2030 verranno creati 24 milioni di nuovi "posti di lavoro verdi". Nel 2024 vedremo come figure come ESG Controller verranno integrate nei dipartimenti finanziari, cosa che oggi praticamente non esiste. L'occupabilità in questo settore continuerà ad aumentare. Il tasso medio di occupazione con almeno una competenza "verde" è A 29% in più rispetto alla media del mercato del lavoro. I nuovi e giovani dipendenti non riusciranno a soddisfare la domanda delle quasi 4.000 aziende che si sono impegnate a raggiungere l'obiettivo di zero emissioni nette entro il 2030. Infatti, nel 2024 si prevede che: Oltre il 70% dei posti vacanti legati alla sostenibilità sono coperti dall'outsourcing E l'impossibilità di assumere tramite promozioni interne per mancanza di formazione. Come risultato di questa ripresa della domanda di posti di lavoro in questo settore, ci sarà Crescente domanda di formazione accademica specializzata in sostenibilità.

Niente più obiettivi per il 2050: dalla spavalderia al realismo

La pressione degli investitori, dei rating e della regolamentazione farà perdere valore agli obiettivi post-2030 quest’anno. Nei prossimi mesi, le aziende dovranno rendere conto dei propri obiettivi sociali e ambientali agli azionisti, agli investitori, ai dipendenti e al mercato stesso. COSÌ, I rating e i rating ESG non saranno più considerati una valutazione degli obiettivi a medio e lungo termine L’equilibrio tra gli obiettivi di sostenibilità e la necessità di generare valore per gli azionisti inizierà a determinare le strategie di sostenibilità aziendale.

Le grandi aziende come catalizzatore della sostenibilità

Le grandi aziende guideranno il cambiamento. IL Direttiva sul dovere di diligenza aziendale in materia di sostenibilità (CSDD) Obbligherà le aziende a identificare, prevenire, mitigare, eliminare e riparare gli impatti dannosi sui diritti umani e sull’ambiente derivanti dalla loro attività, dall’attività delle loro filiali e dalla loro catena del valore. stabilisce questa direttiva Focus sulle emissioni Scope 3. L’impatto indiretto che la riduzione dell’impronta genererà lungo tutta la catena di fornitura sarà fondamentale nel 2024, perché in media 75% delle emissioni totali.

Il lancio dell’impact investing in Spagna

Finanziamenti più economici in cambio di un maggiore impatto. Si prevede che gli investimenti a impatto in Spagna decolleranno nel 2024. Il volume delle attività gestite mediante fornitura di capitale a impatto in Spagna nel 2022 è aumentato del 21% rispetto al 2021 e si prevede che continuerà ad aumentare nel 2024, sostenuto dalla creazione di soluzioni finanziarie che consentono alle aziende di accedere…a Anche se non sono ancora state annunciate le cifre di questi asset, che mirano ad ottenere un rendimento finanziario e allo stesso tempo ad avere un impatto positivo sull’ambiente e sulla società, diversi fondi di capitale privato e istituzioni sperano Crescita del suo patrimonio di oltre il 50% Sono riuscito. Allo stesso modo, il governo spagnolo ha creato il Fondo per l’Impatto Sociale (FIS), con risorse di 400 milioni di euro e gestito da Cofides, per investire in aziende e progetti che promuovono l’imprenditorialità e l’economia sociale in Spagna. In questo modo, il denaro pubblico può fungere da incentivo per attrarre investimenti privati. Un investimento di grande impatto che verrà finanziato il prossimo anno Progetti trasformativi legati alla transizione energetica e progetti ad impatto sociale (Popolazioni vulnerabili, rischi identificati).

Integrare la sostenibilità e l’impatto nella strategia aziendale

Integrare la sostenibilità e l'impatto nelle attività delle aziende sarà fondamentale nel 2024 per quelle aziende che vogliono guidare il cambiamento. Finora le analisi di materialità sono state progetti senza grandi benefici. Con CSRD e l'impegno a svolgere un'analisi della doppia materialità, rischi e opportunità appaiono agli occhi dei CFO, dei responsabili del rischio, nonché durante l'implementazione di esercizi strategici e piani aziendali. Nei prossimi mesi più di 50.000 aziende europee saranno invitate a incorporare questa analisi nelle loro strategie aziendali. In Spagna, il progetto CSRD è ancora soggetto a modifiche, che costituiranno uno degli aspetti fondamentali della regolamentazione che entrerà in vigore quest'anno e che metterà le informazioni relative alla sostenibilità sullo stesso livello delle informazioni finanziarie nel processo decisionale. Decisioni di diversi gruppi di interesse.

Un’azione per monetizzare l’impatto, per le aziende che vogliono andare avanti