I sindacati costaricani chiedono l’installazione di un tavolo democratico

In una lettera a Ramos, sei organizzazioni sindacali hanno rivelato sfide, difendendo e rafforzando l’istituzione al fine di aprire il processo di dialogo sociale e lavorativo per il CCSS, che descrivono come un pilastro dello sviluppo, della democrazia e della pace sociale in Costa Rica .

Ritengono che la sostenibilità, la gestione, il lavoro e le decisioni istituzionali del CCSS – che è responsabile della salute pubblica in Costa Rica – debbano far parte di un processo di dialogo aperto, che richiede l’impegno di tutti.

Rappresentanti dei gruppi sindacali hanno parlato con Ramos e, secondo il comunicato stampa, hanno parlato del CCSS come di un saccheggio politico del modello neoliberista, della sua importanza nel contesto della pandemia di Covid-19, dell’impatto dell’evasione e della delinquenza e degli spettri della corruzione e privatizzazioni.

Si è proseguito, inoltre, discutendo della salute come diritto sociale fondamentale, delle liste d’attesa, della promozione e difesa dell’autonomia istituzionale e delle infrastrutture, tra gli aspetti affrontati, insieme al futuro del sistema pensionistico per invalidità, vecchiaia, morte e diritto. Dai lavoratori a una pensione dignitosa.

Il testo sindacale afferma di aver chiarito l’importanza del servizio che i lavoratori dell’ente forniscono alla società.

Allo stesso modo, hanno rifiutato la precarietà del lavoro, i lunghi stage, i problemi di concorrenza, l’informalità, i bassi salari, la mancanza di condizioni di lavoro, la salute sul lavoro e le restrizioni in termini di libertà di associazione e dialogo sociale.

Hanno stabilito che l’instaurazione del calendario democratico nazionale consentirà di affrontare le grandi sfide che il CCSS deve affrontare come garante essenziale del nostro sistema di protezione sociale e tavolo istituzionale di dialogo e negoziazione per risolvere le richieste dei lavoratori istituzionali, che saranno consentono di mantenere l’armonia e la pace del lavoro.

