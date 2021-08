I socialdemocratici tedeschi in testa ai sondaggi elettorali – Prensa Latina

Per la prima volta in 15 anni, l’SPD è in vantaggio nei sondaggi di opinione sulla CDU al potere, che ha perso un punto rispetto ai sondaggi della settimana precedente, per ottenere 22 punti di sostegno popolare.

La CDU governa in alleanza con l’Unione Cristiano Sociale, che vede calare il suo consenso anche tra i potenziali elettori.

Deutsche Welle TV ha confermato che il ministro delle finanze del Partito socialdemocratico e vice cancelliere federale Olaf Scholz è al primo posto nelle intenzioni di voto.

I media hanno riferito che il Partito dei Verdi era al terzo posto, con il 18% di sostegno popolare, due punti dietro il Partito Liberale, mentre l’estrema destra Alternativa per la Germania ha ottenuto il 10% di sostegno e sei da sinistra.

A livello individuale, Schulz è davanti agli altri candidati del partito, con il 51 percento degli elettori che lo vede come cancelliere federale. Il 33% sostiene la leader ambientale Annalina Barbock.

E il 29 percento degli intervistati considera il candidato della coalizione conservatrice Armin Laschet la persona giusta per guidare l’autorità esecutiva, secondo un sondaggio condotto da Forsa.

Questa situazione ha portato a una maggiore partecipazione alla campagna elettorale conservatrice del cancelliere tedesco Angela Merkel, che si asterrà dal concorrere per un nuovo mandato, dopo aver guidato il governo dal 2005.

