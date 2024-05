I sondaggi d’opinione indicano una significativa astensione dal voto alle elezioni europee in Francia

Il sondaggio, realizzato dall’Istituto Elap per la rete televisiva BFM e Tribune Dimanche, conferma la tendenza di altri studi d’opinione riguardo al calo della partecipazione alle elezioni alle urne, in cui quasi 50 milioni di persone saranno invitate ad eleggere 81 francesi. rappresentanti al Parlamento europeo per le elezioni del 2024 -2029 Organo legislativo del Parlamento europeo.

Secondo l’inchiesta il partito di estrema destra del Gruppo Nazionale (RN) mantiene un buon vantaggio nelle intenzioni di voto, al 32%, il che significa che se venisse approvato al voto, significherebbe vincere fino a dieci posti agli attuali venti.

La battaglia per il secondo posto volge sempre più al termine, uno scenario simile a sondaggi simili, con la lista della potenza politica dominante “Renacimiento” e dei suoi alleati assediata dal Partito socialista/Blocco Arena pubblica, con una percentuale del 15,5-13%.

Più lontano, il sondaggio Ilabi ha registrato scelte simili per La Francia Insumesa (7,5), ambientalisti (7,5), repubblicani conservatori (7,5) e Reconquista di estrema destra (5,5).

Per aspirare a un posto nella nuova camera legislativa del Parlamento europeo è necessario un minimo del 5% dei voti, una soglia che i comunisti, l’Alleanza rurale, il Partito Animale e altre organizzazioni non potranno raggiungere .

Il giorno prima, il Ministero degli Interni aveva pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica francese la notizia che alle elezioni europee del 9 giugno si sarebbero presentate 37 liste.

Nota/WMR