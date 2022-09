I sostenitori del metanolo richiedono maggiori investimenti tecnologici

Non sono solo proverbi Maersk chi sostiene Il metanolo come carburante per le spedizioni negli anni 2000 e oltre. giganti cinesi Cusco S rivenditori cinesi Stanno analizzando GasMentre Bill Gates Investi anche in tecnologia per sostenere il cambiamento.

Secondo Splash, La startup danese Blue World Technologies ha raccolto 37 milioni di euro (36,9 milioni di dollari) da investitori come Breakthrough Energy Ventures.che ha il supporto di Bill Gates, per aiutarti ad aumentare la produzione di file nuova pila a combustibile. File sviluppato Blue World cella a combustibile ad alta temperatura che producono metanolo senza emissioni.

Socio Fondatore di MicrosoftGates, abbi cura di te Decarbonizzazione della navigazioneSupporta anche la propulsione nucleare come metodo di spedizione Ridurre le emissioni. Allo stesso tempo Cina È stato dimostrato che i due maggiori gruppi di merci nel paese, Cusco Sostenuto dallo Stato e rivenditori cinesiPensa a metanolo come una delle principali aree di ricerca futura.

Presidente di China Merchants Energy Shipping, Xie ChunlinS Goo Jin SungIl presidente di COSCO Shipping Bulk ha espresso le sue osservazioni in un incontro a fine agosto, in cui le due parti hanno esaminato la cooperazione tra le loro due società e hanno scambiato opinioni su Trasformazione a basse emissioni di carbonio nel settore marittimo.

«La Cina ha fissato l’obiettivo di raggiungere il picco di carbonio e, in definitiva, la neutralità del carbonio Hanno fatto riferimento vari ministeri del governo Sviluppo di metanolo rinnovabile a basse emissioni di carbonio da idrogeno verde e le navi alimentate a metanolo come fattori chiave di queste politiche”. Kai Chaoprincipale rappresentante cinese del gruppo di pressione, Methanol Institute.

“che è Posiziona il metanolo in un punto di ingresso sulla curva di transizione in cui due importanti aziende cinesi possono ridurre le emissioni di gas serra e raggiungere la carbon neutrality a lungo termine. La notizia arriva in un anno che ha già visto alcuni dei più grandi attori del settore impegnarsi nella costruzione di nuovi edifici Combustibile bi-metanolo come un modo per ridurre gradualmente le emissioni di carbonio E ridurre l’inquinamento da fonti navali.

linee come MaerskE il CM CGM e X-Press Feeders hanno avanzato richieste o aumentato i loro impegni Nuovi edifici a metanolo. Altre società come Waterfront Shipping, Stena/Proman, NYK, centro commerciale Ha costruito una serie di cisterne di metanolo che utilizzavano una parte separata del carico come carburante.

