I St. Louis Cardinals hanno stabilito un record vincendo 5 Golden Gloves nella stagione MLB 2021

SAN LUIS – Record di 5 St. Louis Cardinals vincono i Golden Gloves della National League: primo titolare Paul Goldschmidt, seconda regola dipendenza da tommy, la terza regola Nolan Arenado, il centrocampista Harrison Bader E l’uomo di pattuglia di sinistra Tyler O’Neill, che sono stati riconosciuti come i migliori difensori nelle loro posizioni.

Arenado ha vinto il suo nono guanto d’oro e il primo da quando è stato scambiato lo scorso inverno dai Colorado Rockies. Goldschmidt ha ottenuto il suo quarto titolo e il primo dal 2017 con gli Arizona Diamondbacks. O’Neill ha vinto il titolo per la seconda stagione consecutiva.

Scrittore dei Chicago White Sox, Dallas KeuchelHa vinto il suo quinto guanto d’oro e il cortometraggio dei San Francisco Giants. Brandon CrawfordHa preso la sua stanza.

lanciatore degli Atlanta Braves, Max Fritto, che ha vinto la scorsa settimana nell’ultima partita del campionato del mondo, ha aggiunto il suo secondo titolo consecutivo. Adam Duval, che è stato scambiato dai Miami Marlins ai Braves lo scorso luglio, e ha guadagnato la valutazione nel campo giusto.

Jacob Stallings, dei Pittsburgh Pirates, come cacciatore.

hotel cubano di houston astros, Yuli Gouriel, inizialmente ha aggiunto un guanto d’oro al suo titolo di battuta MLS, mentre il suo compagno di squadra Astros Carlos Correa ha vinto il premio come cortometraggio. Matt ChapmanLa squadra di Oakland Athletics ha vinto in terza base, il compagno di squadra Sean Murphy sul ricevitore. Marcus Simin, secondo livello dei Toronto Blue Jays, ha ottenuto il riconoscimento dopo aver firmato con i Blue Jays e aver cambiato posizione.

Il quarterback dei Kansas City Royals Michael A. Taylor e uomo di sinistra della lega Andrew Benintendeè stato riconosciuto per la prima volta. esterno destro Joey Gallo, che è stato ceduto dai Texas Rangers ai New York Yankees lo scorso luglio, ha ottenuto un guanto d’oro per la seconda volta consecutiva.

I voti vengono presi dai dirigenti e fino a sei allenatori di ciascuna squadra e non possono votare per i giocatori del nono.