I suoi sviluppatori affermano che Palworld non diventerà un gioco free-to-play

Palworld, di Pocketpair.

Dopo il successo iniziale di Nel mondo E voci su possibili cambiamenti nel suo modello di business, lo studio Coppia tascabile Ha confermato che il gioco non sarà gratuito né adotterà un modello di servizio online. Ciò avviene dopo una precedente intervista con il CEO dello studio, Takuro Mizubihanno suggerito che stavano valutando diverse direzioni per il futuro del gioco.

In una recente dichiarazione, Coppia tascabile Ha spiegato che queste dichiarazioni provengono da un’intervista realizzata mesi fa, quando stavano ancora pensando a come farle Nel mondo Ha avuto una lunga vita utile. Tuttavia, hanno già deciso di adattare il gioco al modello Gioco gratuito Non sarebbe più fattibile, da quel momento in poi Nel mondo Non è stato creato con questa struttura.

Palworld, di Pocket Pair.

“Palworld non è mai stato progettato pensando a questo modello e ci vorrebbe molto lavoro per adattare il gioco a questo punto. Inoltre, siamo ben consapevoli che questo non è ciò che vogliono i nostri giocatori e li mettiamo sempre al primo posto.“.

Tuttavia, lo studio rimane aperto per esplorare la possibilità della sua introduzione Pelli E contenuti aggiuntivi in ​​futuro. Coppia tascabile Ha sottolineato che si consulterà con la community prima di prendere decisioni al riguardo, ma il suo obiettivo principale rimane quello di migliorare il gioco per fornire la migliore esperienza possibile.

al momento, Nel mondo Disponibile in accesso anticipato Xbox Uno, Serie Xbox E computer.