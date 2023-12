I T-Rex erano molto più grandi di quanto si pensasse in precedenza, un nuovo studio ha rivelato quanto fossero enormi questi temibili cacciatori

Probabilmente, tra tutti i dinosauri, tirannosauro Rex È il più popolare di sempre. Ciò non sorprende quando, da bambini, impariamo tutto su questo terrificante animale carnivoro che abitava la Terra più di 65 milioni di anni fa. Tuttavia, nonostante tutti gli anni di paleontologia, Ci sono ancora problemi da risolvereCome la sua dimensione reale.

UN Studi recenti Condotto dall’Università della California, lo presumevo Questi dinosauri erano molto più grandi di quanto pensassimo.

Un gigante tra i giganti

Si scopre che Il T. rex può essere fino al 70% più grande dei fossili di Scotty., Il campione più grande che conosciamo. Secondo uno dei coautori dello studio, Jordan Malone, ciò significa che ci sarà Dinosauro Il doppio della dimensione standard prevista.

Nel caso non lo conoscessi, Scotty era un T. rex che attualmente trova conforto in… Museo reale del Saskatchewan, in Canada. I suoi fossili danno forma al più grande tirannosauro di cui abbiamo documenti La sua lunghezza è di 13 metri e il suo peso è stimato in 8,8 tonnellate (8800 chilogrammi). Per un certo periodo si pensava che questo esemplare fosse morto intorno ai 30 anni, ma attualmente si ritiene che la sua età approssimativa sia compresa tra 23 e 27 anni.

Tornando allo studio, è molto importante chiarire che esso non è giunto alle sue conclusioni partendo da recenti scoperte fossili, ma piuttosto attraverso proiezioni matematiche. È importante ricordare un’altra indagine che ha rivelato l’esistenza di circa 2,5 miliardi di T. rex sulla Terra, di cui oggi disponiamo solo di fossili di 32. Dinosauro adulti. Questo è dicendo, Abbiamo un campione pari allo 0,000000128% di tutti i dinosauri di questo tipo.

Malone, insieme a David Hone (professore senior e vicedirettore Università Queen Mary da Londra), Creare un modello tenendo conto di diverse variabilicome la popolazione stimata di T-Rex o l’aspettativa di vita media di una cucciolata Dinosauro Il più grande possibile.

Tra i loro modelli, uno che tiene conto del dimorfismo sessuale (cioè le differenze di dimensione tra i sessi negli animali della stessa specie) prevedeva che Campioni fino a 24 tonnellateQuesti sono all’incirca gli stessi numeri delle megattere, con un peso compreso tra 25 e 30 tonnellate.

Un problema pieno di incertezze

Tuttavia, gli autori dello studio non si fidano di questo modello, perché se il T-Rex fosse una specie che presentava dimorfismo, avremmo già trovato esemplari di queste dimensioni. In realtà, Questa ricerca rivela il difficile lavoro svolto dai paleontologiPerché è davvero difficile estrarre informazioni dai fossili.

Thomas Carr, di Collegio di Cartagine Dal Wisconsin, non è stato coinvolto nello studio ma ha esperienza come paleontologo dei vertebrati e crede… Non è inverosimile pensare a un T. rex come il 70% più grande di uno Scottie.

Questo ci ricorda che ciò che sappiamo sui dinosauri non è molto, poiché le dimensioni dei campioni sono così piccole. Attualmente siamo lontani dalla dimensione del campione richiesta, soprattutto se confrontato con altre specie animali. Immaginare un T. rex di queste dimensioni è straordinario, e penso che un animale di queste dimensioni sia statisticamente a portata di mano.

L’incertezza persisteMa questi dibattiti scientifici ci invitano a pensare alla quantità limitata di informazioni che abbiamo su queste creature che un tempo governavano la Terra. Mentre continuiamo a scoprire cose su di loro, vale la pena rimanere aperti alla possibilità che i giganti, come il tirannosauro, fossero più magnifici di quanto avessimo mai immaginato.