I talebani guadagnano terreno nel Panjshir, avverte Washington del pericolo di guerra civile

Kabul (AFP)

I talebani hanno annunciato domenica di aver guadagnato terreno nella valle del Panjshir, l’ultima grande roccaforte della resistenza armata al nuovo governo afghano, dove, secondo Washington, potrebbe scoppiare una guerra civile.

Da quando le forze statunitensi hanno lasciato il Paese il 30 agosto, le forze del movimento islamico hanno lanciato diversi attacchi contro questa valle, situata a circa 80 chilometri a nord di Kabul e di difficile accesso.

La Valle del Panjshir è un’antica roccaforte anti-talebana, proclamata dal leggendario leader Ahmed Shah Massoud alla fine degli anni ’90, prima di essere assassinato da al-Qaeda nel 2001. Oggi è sede del Fronte di resistenza nazionale (FNR).

Guidato da Ahmed Massoud, figlio del maggiore Massoud, il Fronte di resistenza nazionale è composto da milizie locali ed ex membri delle forze di sicurezza afgane giunti nella valle quando il resto del paese cadde in mano agli islamisti.

Secondo l’Ong italiana Emergenze con sede nel Panjshir, le forze talebane sono arrivate venerdì sera nella cittadina di Annaba, situata a circa 25 chilometri dalla valle lunga 115 chilometri.

Miliziani della resistenza anti-italiana nella valle del Panjshir, Afghanistan, il 1 settembre 2021 Ahmad SAHEL ARMAN AFP

L’organizzazione non governativa ha aggiunto in un comunicato che “molte persone sono fuggite dai villaggi della zona nei giorni scorsi”, in cui affermava di aver curato “un piccolo numero di feriti presso l’Annaba Surgical Center”.

Da parte sua, un funzionario talebano ha detto su Twitter che varie parti del Panshir erano già nelle mani del regime, mentre Ali Maysam Nazari, portavoce del fronte, ha sottolineato su Facebook che la resistenza “non fallirà mai”.

– “Ricostruzione della base” –

Alcune dichiarazioni contraddicono quelle dell’ex vicepresidente Amrullah Saleh, il più cupo, che dal Panjshir ha affermato che si stava verificando una “crisi umanitaria su vasta scala” con migliaia di sfollati dopo l’“attacco dei talebani”.

Le comunicazioni con la Valle del Panjshir sono molto complesse e l’Afp non è stata in grado di confermare queste informazioni né l’effettivo progresso dei talebani nell’area con nessuna fonte indipendente.

Di fronte a questa situazione caotica, il capo di stato maggiore dell’esercito americano, il generale Mark Milley, ha ritenuto che “le condizioni della guerra civile” fossero “probabilmente soddisfatte” in Afghanistan.

“Penso che, come minimo, ci sia una forte possibilità di una guerra civile che ‘potrebbe’ portare alla ricostruzione di al-Qaeda o al rafforzamento dell’ISIS. [el grupo Estado Islámico] o da altri gruppi terroristici.

Sul fronte politico, la formazione del nuovo capo dell’esecutivo talebano, che doveva essere presentata venerdì, continua ad essere attesa per domenica.

Soldati talebani a un posto di blocco nel centro di Kabul, 4 settembre 2021 Aamer Qureshi AFP

Nel frattempo, la comunità internazionale ha avvertito che giudicherà per le sue azioni il movimento islamista, tornato al potere vent’anni dopo essere stato estromesso da una coalizione guidata dagli Stati Uniti.

Il movimento fondato dal mullah Omar, da quando ha preso il potere il 15 agosto, ha promesso di lanciare un governo “inclusivo” e ha promesso di rispettare i diritti delle donne che ha calpestato nel suo ultimo mandato (1996-2001).

Promesse difficili da credere per molti. Sabato, per il secondo giorno consecutivo, decine di donne hanno manifestato a Kabul per chiedere il rispetto dei propri diritti e la partecipazione alla futura carica esecutiva.

– ‘Un paese senza artisti’ –

In ambito umano, sebbene la situazione fosse ancora molto critica, il cielo cominciava a schiarirsi.

Il Qatar ha annunciato di aver inviato sabato 15 tonnellate di aiuti umanitari da tutto il mondo in Afghanistan e ha indicato che “nei prossimi giorni” i voli raddoppieranno in questo senso.

Una spedizione di aiuti umanitari per l’Afghanistan all’aeroporto di Manama in Bahrain il 4 settembre 2021 Mazen Mahdi AFP

Le Nazioni Unite, che questa settimana hanno avvertito della possibilità di una “imminente catastrofe umanitaria” nel Paese, terranno un incontro il 13 settembre per aumentare gli aiuti umanitari all’Afghanistan.

Sono passate quasi tre settimane da quando i talebani hanno preso il controllo del Paese e l’oscillazione diplomatica è già iniziata. Da lunedì a mercoledì il segretario di Stato Usa Anthony Blinken visiterà il Qatar, Paese che è stato al centro del dialogo con il nuovo governo afghano.

Il capo dell’intelligence militare pakistana, Fayez Hamid, è stato visto sabato a Kabul, dove potrebbe aver dovuto incontrare funzionari talebani con cui Islamabad ha stretti legami.

I registi afgani Sahara Karimi (a sinistra) e Sarah Mane a Venezia il 4 settembre 2021 Filippo Montfort AFP

E a più di 5.000 chilometri da Kabul, la crisi afghana ha raggiunto sabato la Mostra del Cinema di Venezia, con due registi afgani che hanno denunciato che l’ascesa al potere dei talebani farebbe precipitare il mondo dell’arte in una situazione tragica.

“Immagina, un paese senza artisti!” È stato lanciato da Sara Karimi, la regista di 38 anni che ha vinto premi in vari festival.

© 2021 AFP