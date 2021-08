I talebani hanno attaccato la roccaforte degli insorti nella provincia afgana del Panjshir-Prinsa Latina

Khama Press ha riferito che i fondamentalisti radicali hanno violato il patto di non aggressione prima di iniziare un altro giro di negoziati e hanno lanciato le loro forze contro la resistenza.

Gli attacchi sono stati compiuti in varie località, ma sono stati respinti ei talebani sono stati costretti a ritirarsi, anche se non si sono ancora espressi in merito.

Nel frattempo, i residenti del Panjshir si sono lamentati della mancanza di servizi telefonici e hanno affermato che i talebani hanno tagliato le telecomunicazioni, causando loro problemi ancora più grandi.

La chiusura di tutte le strade per il Panjshir ha anche causato un aumento dei prezzi nella valle.

Da quando i talebani hanno occupato Kabul, ci sono stati lampi di resistenza da parte di alcune forze governative nella provincia del Panjshir.

Ahmed Masoud, il leader dell’ultima roccaforte antitalebana, ha annunciato di sperare in colloqui pacifici con i talebani.

Dalla sua roccaforte, Masoud ha raccolto i resti delle unità dell’esercito regolare, delle forze speciali e delle milizie locali, e ha detto che i suoi sostenitori avrebbero reagito se i fondamentalisti radicali avessero cercato di entrare nella valle.

Ha anche chiesto un governo inclusivo e ampio in Afghanistan, che rappresenti tutti i gruppi etnici del paese.

Martedì i talebani hanno celebrato la partenza dell’unità militare statunitense, dopo aver completato il ponte aereo che, secondo la Casa Bianca, ha evacuato circa 123.000 persone dall’aeroporto internazionale di Kabul.

Il gioco ha inaugurato la fallita invasione di due decenni che è costata più di $ 2 trilioni e ha ucciso quasi tremila soldati americani.

L’Afghanistan è ora più povero a causa del conflitto e, secondo le Nazioni Unite, dall’inizio della guerra ci sono stati 11 milioni di profughi, cinque milioni di sfollati interni e più di 150.000 civili morti.

I talebani hanno conquistato il Paese all’inizio del mese, dopo un devastante attentato culminato a Kabul due settimane fa, ma molti afgani temono il ritorno del loro rigido regime, che nel suo primo periodo tra il 1996 e il 2001 ha commesso ogni tipo di sopruso , soprattutto contro le donne.

npg / abm