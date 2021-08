I talebani rifiutano di prolungare il periodo di evacuazione in Afghanistan – Juventud Rebeldi

I talebani hanno avvertito lunedì che ci sarebbero state “conseguenze” se gli Stati Uniti e altri paesi stranieri non avessero completato il loro ritiro dall’Afghanistan entro il 31 agosto, termine concordato dal presidente degli Stati Uniti Joe Biden.

Mentre i vertici del Gruppo dei Sette (G7) analizzeranno questo martedì in videoconferenza la possibilità di prorogare la suddetta data, i talebani escludono ogni trattativa in merito.

Se gli Stati Uniti o il Regno Unito vogliono avere più tempo per continuare le evacuazioni, la risposta è no. Il portavoce Suhail Shaheen ha avvertito delle conseguenze.

Questo è qualcosa che si potrebbe dire è una linea rossa. Il presidente (Joe) Biden ha annunciato questo accordo in base al quale il 31 agosto ritireranno tutte le loro forze militari. E se lo estendono, significa che stanno estendendo l’occupazione quando non è più necessaria”.

Questo creerà sfiducia tra noi. “Se c’è l’intenzione di continuare l’occupazione, questo provocherà una reazione”, ha aggiunto. Secondo Shaheen, molte persone cercano di lasciare l’Afghanistan per motivi “economici”, negando che ciò sia dovuto alla paura dei talebani.

Un’altra fonte dei militanti a questo proposito, ha indicato che i talebani non annunceranno la formazione di un nuovo governo in Afghanistan mentre ci sono soldati statunitensi nel paese, secondo Telesur Multimedia.

La fonte, consultata dalla stampa internazionale, ha detto: “Si è deciso di non annunciare la formazione del governo (…) mentre c’è ancora un soldato americano nel territorio dell’Afghanistan”.

Secondo i media britannici, il primo ministro Boris Johnson spera di chiedere al presidente degli Stati Uniti di prorogare la data del ritiro dall’Afghanistan per continuare i voli per far uscire più persone da quel paese.

Gli Stati Uniti hanno invaso l’Afghanistan nell’ottobre 2001 per cacciare i talebani, accusati di ospitare Osama bin Laden e altri leader di al-Qaeda collegati agli attacchi dell’11 settembre.

Il numero delle forze americane nel paese dell’Asia centrale – insieme alle unità della NATO – contava più di 110.000, ma da quando Biden è salito al potere, il loro numero è sceso a meno di 10.000.

Biden ha detto il giorno prima che la decisione di ritirare le truppe dall’Afghanistan è stata la “decisione giusta” e che la storia lo dimostrerà.

Tuttavia, il presidente ha proposto di estendere l’evacuazione del personale statunitense oltre il 31 agosto, in un momento di maggiore tensione.

I talebani hanno promesso l’amnistia per coloro che hanno collaborato con gli Stati Uniti, la Nato e il deposto governo di Ashraf Ghani, ma molti afghani temono ancora rappresaglie.