I telefoni 5G rappresentano già più della metà delle vendite globali

Il 5G è l’ultima tecnologia mobile lanciata sul mercato e sta già raccogliendo frutti. La sua implementazione è un miglioramento per la rete mobile, che dal suo lancio ha raddoppiato capacità e connettività, oltre a migliorare la connettività con cose come accendere una torcia con la voce o il semplice tocco del telefono. Pertanto, si parla già di una nuova e vera rivoluzione tecnologica.

Gli ultimi dati mostrano che gli smartphone con questa tecnologia integrata rappresentano già più della metà delle vendite globali, secondo i rapporti di gennaio. Un nuovo studio di Counterpoint Research, una società dedicata all’analisi del mercato mondiale della telefonia, suggerisce che ciò sia dovuto ad Apple. Le vendite di iPhone 12, uno dei suoi ultimi modelli, hanno aiutato la rete 5G a raggiungere grandi record di vendite sia in Europa che in Nord America, ma Indica che oltre l’84% della popolazione cinese gode già di questa linea.

AP / Mark Schiffelbein – Poster che promuovono la tecnologia wireless 5G per la società tecnologica cinese Huawei

“Dopo che Apple è passata al 5G nell’ottobre 2020 con la serie iPhone 12, il Nord America e l’Europa occidentale hanno registrato un aumento naturale della penetrazione delle vendite di smartphone 5G. Si prevede che queste regioni continueranno a contribuire in modo significativo alle vendite globali del 5G”, afferma il rapporto . Nel caso di queste aree, Si prevede che le vendite continueranno a crescere poiché il 57% delle persone possiede un iPhone e di solito viene sostituito quando nasce un nuovo modello.

Inoltre, Questo aumento presuppone una negazione della rete 4G, che l’ha preceduta, che sta diventando sempre più trascurata e il 5G si configura come la prima rete mobile più utilizzata. In confronto, il 5G offre velocità fino a 20 volte superiori rispetto al suo predecessore e consente di sfruttare i miglioramenti offerti dalle nuove tecnologie. Tra questi spicca l’uso dell’intelligenza artificiale (AI), della realtà virtuale o blockchain, un servizio che consente l’esplorazione di Bitcoin e criptovalute. Anche in altri settori, l’integrazione di questi nuovi telefoni ha suscitato scalpore, come nel caso di Qualcomm e MediaTek, che hanno creato chip più economici e, quindi, i loro telefoni cellulari 5G sono più convenienti per i cittadini.

Foto/Reuters- Reti 5G annunciate a Londra

Il 5G promette una maggiore velocità nelle comunicazioni, Oltre a un numero crescente di sistemi cyber-fisici interconnessi in tutti gli aspetti della nostra vita quotidiana”. Katiel Tillman, analista vicepresidente senior presso la società di ricerca Gartner, ha dichiarato a The National, Emirati Arabi Uniti:

Il prezzo degli smartphone, inizialmente, era il problema principale dell’estensione della rete 5G. I telefoni cellulari di fascia alta, che includono questa nuova tecnologia, sono spesso inaccessibili, quindi le aziende hanno dovuto affermarsi nei loro telefoni più “a basso costo”. Counterpoint afferma che l’introduzione del 5G nei telefoni cellulari tra $ 150 e $ 400 contribuirà notevolmente all’espansione di questa rete.

Agence France-Presse / Stephen Wermuth – Il logo 5G illuminato viene visualizzato durante il 10° Global Mobile Broadband Forum ospitato da Huawei a Zurigo il 15 ottobre 2019.

Allied Market Research, un gruppo responsabile dell’analisi di mercato, conferma anche che l’introduzione del 5G sul mercato nel 2020 è stata fissata a 5.130 milioni di dollari nel 2020. Ma questo va oltre e si prevede che entro il 2030 raggiungerà il livello richiesto. La cifra è di 798.000 milioni di dollari. Statista da parte sua conferma che nel corso di quest’anno, Le reti 5G cresceranno in modo esponenziale e raggiungeranno il 21% di quota di tecnologia mobile.

Sebbene Cina, Europa e Nord America rappresentino uno dei mercati principali per questa nuova rete mobile, gli esperti prevedono di estenderla ad altre regioni in cui il suo utilizzo non è stato ancora stabilito nella maggior parte della popolazione. Le regioni dell’America Latina e del Medio Oriente e in alcuni paesi dell’Asia e dell’Oceania hanno sempre affascinato la telefonia Il 4G lo domina ancora principalmente.