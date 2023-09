I telefoni cellulari pieghevoli stanno crescendo a un ritmo rapido e guidano l’innovazione nel mercato dei dispositivi mobili – Samsung Newsroom Mexico

mercato Cellulare L’ovile continua a crescere a un ritmo rapido. secondo Dati provenienti da International Data Corporation (IDC) Si prevede che nel mondo saranno vendute 21,4 milioni di unità nel corso del 2023, il che significa un aumento del 50% rispetto ai 14,2 milioni di smartphone pieghevoli venduti dal settore lo scorso anno.

La previsione diventa ancora più ottimistica se si analizzano i dati della stessa IDC, che indicano che questo mercato dovrebbe raggiungere i 48 milioni di unità all’anno nel 2027, con una crescita media annua del 27% tra il 2022 e il 2027.

Design, portabilità e innovazione sono fattori chiave che guidano e incoraggiano i nuovi consumatori a passare a una nuova esperienza in termini di facilità d’uso, anche se ciò significa cambiare produttore e sistema operativo. Inoltre, in un mondo sempre più connesso e in continua evoluzione, disporre di tecnologie in grado di soddisfare le esperienze più dinamiche diventa un fattore prioritario nel processo di selezione di un nuovo dispositivo.

Ed è questo il fattore che si ottiene attraverso i telefoni cellulari pieghevoli: la convergenza delle tecnologie più avanzate in termini di software e hardware per trasformare le esperienze quotidiane in modi prima non possibili. Noi di Samsung volevamo fare qualcosa di diverso: stabilire un nuovo standard in cui le dimensioni dello schermo non sono più determinate dalle dimensioni del dispositivo, consentendo agli utenti di fare, vedere, imparare, creare e sperimentare di più.

In tal modo, rompiamo gli schemi perché offrono due diversi fattori che presentano chiari vantaggi per i clienti. Da un design tascabile che è solo la metà delle dimensioni dei telefoni standard, alle capacità multitasking di uno smartphone che raddoppia lo spazio sullo schermo, alla combinazione delle migliori funzionalità per l’intrattenimento e il gioco, i possessori della serie Galaxy Z trovano valori che si adattano al loro stile di vita .

Pertanto, l’industria continua a investire nello sviluppo competitivo e nell’innovazione dei prodotti pieghevoli, sempre più richiesti dagli utenti. Il valore di mercato di questo settore, secondo IDC, raggiungerà i 42 miliardi di dollari nel 2027, quando quota di mercato Triplicherà nel 2022, rispetto ai dispositivi non pieghevoli.

Secondo diversi sondaggi, i telefoni in questo segmento Di fascia alta Oppure il premium sta guidando la crescita, con una maggiore presenza di telefoni cellulari pieghevoli tra i consumatori. Dal lancio del suo primo dispositivo in questo settore nel 2019, ad esempio, Samsung ha venduto quasi 30 milioni di unità, e nei prossimi cinque anni le aspettative indicano che raggiungerà i 100 milioni di dispositivi. Pertanto, crediamo di averlo smartphone Non stanno solo guidando la crescita in questa categoria premium, ma nel mercato aziendale complessivo.

Così, alla fine di luglio, abbiamo appena introdotto sul mercato globale la quinta generazione di questo tipo di dispositivo, in un formato innovativo, completo di cerniera flessibile e combinato con il più alto livello di risorse di ricerca e sviluppo e di produzione.

Riguarda Galaxy Z Flip5 E Piega a Z5Che ha già dimostrato il suo successo nelle prevendite in tutto il mondo, con numeri record di preordini, superando del 60% le vendite dirette del canale dei modelli precedenti in America Latina, che sarà lanciato nel 2022.

In mezzo a tutta questa influenza positiva, ci rendiamo conto che oltre ad essere rivoluzionari, i dispositivi pieghevoli sono ormai parte integrante della routine delle persone. Quando gli utenti entrano in contatto con i prodotti, si rendono conto che Samsung sta ridefinendo e migliorando la connessione tra le loro esigenze e implementando le soluzioni che la tecnologia può fornire, trasformando il loro stile di vita.