I telefoni pieghevoli del futuro saranno molto più economici | tecnologia

Uno degli aspetti più sorprendenti della fase successiva Galaxy ZFlip 4 Samsung è quello Potrebbe essere il telefono a conchiglia più conveniente aggiornato. Tuttavia, sarà più costoso di molti smartphone di fascia alta che consideriamo tradizionali. Ma le pieghe future di Samsung potrebbero non esserlo.

Secondo il portale tecnologico coreano TheElec, Samsung sta testando un file Nuovo processo di laminazione Per collegare il modulo OLED alla cover in vetro dei telefoni pieghevoli, il processo è Niente di più e niente di meno di 10 volte meno produrre.

Implica l’uso di un liquido adesivo trasparente invece del nastro trasparente e questo dovrebbe rendere il processo più veloce ed economico di quello attualmente utilizzato.

Non è chiaro quanti soldi risparmierà Samsung con questa mossa.inoltre se quel risparmio renderebbe i telefoni più economici o richiederebbe una percentuale più alta in tasca, ma c’è una possibilità abbastanza alta che possa portare ad alcuni Smartphone pieghevoli più economici.

Non sarà l’unico vantaggio, perché questo processo, in teoria, ne permetterà alcuni Schermi più sottili, con bordi superiore e inferiore quasi inesistenti. È vero che i confini sui telefoni premium sono davvero sottili, ma sono ancora lì. Questo progresso potrebbe significare che hanno ancora due “bollettini di notizie”.

La tecnologia sembra promettente, ma lo dice anche il rapporto In procinto di essere testato in uno stabilimento di produzione in VietnamQuindi, Samsung non ha ancora deciso di usarlo nei telefoni. È possibile che dovremo ancora aspettare un po’ prima di vederlo completamente sviluppato.

Nei modelli di quest’anno ovviamente noQuindi almeno dovremo resistere fino al Galaxy Z Fold 5 o Z Flip 5 nel 2023. E anche se Samsung non avanza al ritmo giusto.

Nel peggiore dei casi potremmo arrivare al 2024 Avere telefoni cellulari pieghevoli che siano davvero convenienti e in grado di competere con periferiche economiche di fascia alta come il Samsung Galaxy o l’Apple iPhone. Al momento, se non possiamo permettercelo al prezzo dell’oro (tra 1500 e 2000 euro), Devi sbarazzarti dei vecchi telefoni.