I texani hanno battuto i Titans per porre fine a una serie di sconfitte di 9 partite

Davis Mills ha lanciato un passaggio di 6 yard a Brandin Cox per segnare con 2:52 rimanenti, e gli Houston Texans sono passati a un vantaggio di nove partite con una vittoria per 19-14 sui Tennessee Titans sabato sera in una partita che è stata ritardata da problemi . con alimentatore.

Il calcio d’inizio è stato ritardato di un’ora a causa di un accordo congiunto tra i Titans, la NFL e i funzionari di emergenza locali, dopo una serie di interruzioni di corrente.

C’erano squadre di lavoratori al Nissan Stadium. Giovedì un fronte polare è avanzato nella regione.

Le tempeste hanno rotto alcune finestre dello stadio e violato almeno 36 sistemi idrici.

Mai prima d’ora i Titans avevano ospitato una partita in condizioni così gelide. C’erano 20 gradi Fahrenheit (meno sette gradi Celsius) al calcio d’inizio.

I texani (2-12-1) non sono sembrati turbati dalle condizioni del giorno più freddo in cui hanno giocato in questa stagione. Ogbonnia Okoronkwo ha avuto due dei quattro licenziamenti dei texani nel primo tempo.

Houston ha costretto i Titans a consegnare tre palle perse.

I Titans (7-8) hanno sprecato un vantaggio di quattro partite all’AFC South Summit. Jacksonville ha raggiunto.

La loro serie di cinque sconfitte consecutive è la più lunga da quando la proprietaria Amy Adams Strunk ha licenziato l’allenatore Ken Wiesenhunt dopo aver perso sei partite consecutive nel novembre 2015.