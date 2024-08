I tifosi del Boca tengono d’occhio il mercato: i ruoli chiave da rafforzare e i nomi richiesti

Sondaggio dei tifosi del Boca: come valuta il mercato?



Il mercato è stato ridotto più volte: quando la data di chiusura di quasi tutti era il 31 agosto, l’AFC ha spiegato che ci sarà tempo per fare integrazioni fino a giovedì 22/8 e i club non avranno la possibilità di godere di eccezioni per assumere giocatori anche se effettuano vendite nell’ultima settimana. In questo caso, sembra improbabile che il Boca Juniors introduca qualche volto nuovo che si unisca alle aggiunte già iniziate: Gary Medill, Thomas Belmonte, Ignacio Miramón, Agustín Martigani, Brian Aguirre e Milton Jimenez.

Tuttavia, il Football Council sta cercando di sbloccare la situazione Alan Velascoper il quale la DC United chiede più di 7 milioni di dollari alla MLS. L’ex Independiente è un vecchio sogno di Juan Roman Riquelme, il quale ritiene che sarebbe opportuno avere un’altra alternativa in attacco per la Lega Pro, la Copa Argentina e gli ipotetici quarti di finale della Sudamericana (se la squadra dovesse avanzare questo giovedì a Belo Horizonte). contro il Cruzeiro).

La posizione più richiesta dai tifosi del Boca nel sondaggio condotto nei giorni scorsi è stata Posteriore centrale. I tifosi degli Xeneizes sanno che i livelli mostrati finora sono bassi e sanno anche che è necessario un sostituto per Marcos Rojo a causa dei suoi continui infortuni (più la perdita di Nicolas Valentini, che lascerà a fine anno come free agent) ). .

“Serve un sostituto per Rojo perché abbiamo impiccato il ragazzo (Valentini). “Rosso è più quello che non gioca che quello che gioca”.“, ha detto un intervistato. Un altro ha concordato: “Deve arrivare un difensore centrale perché Rojo è infortunato, anche Lima, e Medel e Figal sono deboli”. Un terzo ha sottolineato che la maggior parte dei difensori della squadra sono destrimani, il che complica il processo di assemblaggio di Diego Martinez per la squadra di domenica Ten, l’unica persona che ha osato pronunciare il suo nome, si è appoggiata al difensore dei Phillies Valentino Gomez.

Uno dei pochi a guardare un’altra linea, ha fornito nome e cognome del calciatore con cui il Boca avrebbe sfondato il mercato, poco dopo. Il fiume presenta il campione del mondo Marcos Acuña E che si spargeranno voci sull’arrivo del colombiano James Rodriguez: “Vorrei che rompessero la situazione e portassero Velasco”. Ma c’è un’altra e diversa opinione: da sostituto di Chiquito Romero a terzino destro che sostituisce Advincula e anche altri 5 nella gerarchia.

“Quelli che hanno comprato adesso, non so dove abbiano giocato o altro, ma il fatto è che non puoi fare male a livello manageriale. ‘Sei il Boca, il miglior club d’America, e non puoi mandare un’e-mail’ , pazzo?'”, si è lamentato uno dei tifosi più accaniti, ricordando l’episodio del ritardo nella registrazione dei rinforzi per gli ottavi di finale del campionato sudamericano. Allo stesso modo, un tifoso recente ha gridato per le scarse vendite: “È successa la stessa cosa con Equi Fernandez come con Almendra e Varela, è andato a comprare due manghi”.

Mercato del Boca Pass

· ricevuta: Gary Medill, Thomas Belmonte, Brian Aguirre, Milton Jimenez, Agustín Martigani e Ignacio Miramón

· Sono partiti: Ezequiel Boulud, Ezequiel Fernandez, Dario Benedetto, Jorman Campuzano, Luca Langoni e Norberto Briasco